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График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
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05 марта 2018
18:39  05 марта 2018 3

Официально! В Кремле подтвердили приезд президента Путина в Свердловскую область

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, галстук, путин владимир
Визит Владимира Путина подтвержден SMS-сообщением с сайта kremlin.ruФото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация президента России официально подтвердила планы главы государства посетить Свердловскую область. На сайте kremlin.ru уточняется, что визит Владимира Путина на Средний Урал носит рабочий характер.

«В Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит научно-производственную корпорацию „Уралвагонзавод“, где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. В Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования», — говорится в анонсе на сайте администрации президента.

Как уже рассказывало «URA.RU», в понедельник, 5 марта, стала известна уточненная программа пребывания главы государства на Среднем Урале. В частности, Владимир Путин не посетит Свердловскую киностудию, где во вторник состоится закрытие фестиваля кино- и интернет-проектов «Человек труда». Еще на прошлой неделе этот пункт в графике первого лица был.

На сегодня предполагаемыми пунктами назначения, помимо указанных в релизе Кремля, остаются недавно сданный в эксплуатацию Центральный стадион в Екатеринбурге и два объекта в Нижнем Тагиле — какие, инсайдеры пока молчат. Во второй по величине город Среднего Урала Владимир Путин может отправиться сразу из Кольцово на вертолете (если будет летная погода), а уже на обратном пути заглянет в центр уральской столицы — осведомленные представители власти как вариант называют простой пролет над Центральным стадионом на пути в Тагил.

Передовая группа администрации президента прибыла в Екатеринбург для подготовки визита первого лица еще в среду, 28 февраля. Уже в выходные горожане видели в городе неопознанный кортеж, состоящий из двух машин сопровождения ГИБДД с включенными «мигалками», двух черных седанов и одного минивэна — все они сопровождали удлиненный бронированный автомобиль Mercedes.

Антон Ольшанников
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