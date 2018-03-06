Силовики нагрянули в офис челябинского телеканала

В редакцию «31 телеканала» в Челябинске, входящего в холдинг «Медиа-центр», 6 марта, во вторник, пришли силовики в сопровождении бойцов ОМОНа. Как сообщается на сайте телеканала, всем сотрудникам, находящимся в офисе, запретили покидать его пределы.
«Правоохранительные органы ситуацию пока никак не комментируют. Сами силовики хранят молчание. Помещение обыскивают, изымают документы», — говорилось в сообщении. «URA.RU» пыталось связаться с журналистами, но их телефоны были отключены и не отвечали.
Основным владельцем «Медиа-центра» является Валерий Юревич, отец экс-губернатора Михаила Юревича. Первой версией было то, что оперативно-следственные действия связаны с претензиями силовиков к бывшему главе региона. Но через некоторое время на сайте появилось новое сообщение: «Росгвардейцы вручили всем представительницам прекрасного пола цветы и поздравили с наступающим Международным женским днем. Как оказалось, силовики изымали документы, чтобы уточнить количество женщин на канале». Здесь же на сайте были выложены фото вручения цветов. Позже «URA.RU» подтвердили, что силовая акция была шуточной.