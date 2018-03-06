{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
05 марта 2018
Главные новости Челябинской области
16:04  06 марта 2018 2

Силовики нагрянули в офис челябинского телеканала

Бойцы ОМОНа пришли с цветами

В редакцию «31 телеканала» в Челябинске, входящего в холдинг «Медиа-центр», 6 марта, во вторник, пришли силовики в сопровождении бойцов ОМОНа. Как сообщается на сайте телеканала, всем сотрудникам, находящимся в офисе, запретили покидать его пределы.

«Правоохранительные органы ситуацию пока никак не комментируют. Сами силовики хранят молчание. Помещение обыскивают, изымают документы», — говорилось в сообщении. «URA.RU» пыталось связаться с журналистами, но их телефоны были отключены и не отвечали.

Основным владельцем «Медиа-центра» является Валерий Юревич, отец экс-губернатора Михаила Юревича. Первой версией было то, что оперативно-следственные действия связаны с претензиями силовиков к бывшему главе региона. Но через некоторое время на сайте появилось новое сообщение: «Росгвардейцы вручили всем представительницам прекрасного пола цветы и поздравили с наступающим Международным женским днем. Как оказалось, силовики изымали документы, чтобы уточнить количество женщин на канале». Здесь же на сайте были выложены фото вручения цветов. Позже «URA.RU» подтвердили, что силовая акция была шуточной.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров