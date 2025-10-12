Мэр Челябинска Лошкин поручил настроить освещение в городских парках

Освещение в общественных пространствах Челябинска будет перенастроено таким образом, чтобы свет в парках и скверах включался раньше, чем на дорогах. Такое поручение дал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В некоторых парках и скверах Челябинска освещение включается синхронно со светом на дорогах, однако там из-за листвы деревьев становится темно раньше. Прошу глав районов настроить систему освещения таким образом. чтобы людям было безопасно гулять и проводить время», — отметил Лошкин.
Мэр города отметил, что после перенастройки системы свет будет включаться раньше, чем на улицах. Таким образом, все общественные пространства Челябинска будут хорошо освещены даже в ранних сумерках.
