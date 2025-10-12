12 октября 2025

Мэр Челябинска Лошкин поручил настроить освещение в городских парках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освещение в парках будет включаться раньше (архивное фото)
Освещение в парках будет включаться раньше (архивное фото) Фото:

Освещение в общественных пространствах Челябинска будет перенастроено таким образом, чтобы свет в парках и скверах включался раньше, чем на дорогах. Такое поручение дал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«В некоторых парках и скверах Челябинска освещение включается синхронно со светом на дорогах, однако там из-за листвы деревьев становится темно раньше. Прошу глав районов настроить систему освещения таким образом. чтобы людям было безопасно гулять и проводить время», — отметил Лошкин.

Мэр города отметил, что после перенастройки системы свет будет включаться раньше, чем на улицах. Таким образом, все общественные пространства Челябинска будут хорошо освещены даже в ранних сумерках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освещение в общественных пространствах Челябинска будет перенастроено таким образом, чтобы свет в парках и скверах включался раньше, чем на дорогах. Такое поручение дал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «В некоторых парках и скверах Челябинска освещение включается синхронно со светом на дорогах, однако там из-за листвы деревьев становится темно раньше. Прошу глав районов настроить систему освещения таким образом. чтобы людям было безопасно гулять и проводить время», — отметил Лошкин. Мэр города отметил, что после перенастройки системы свет будет включаться раньше, чем на улицах. Таким образом, все общественные пространства Челябинска будут хорошо освещены даже в ранних сумерках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...