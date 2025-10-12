12 октября 2025

Каждый десятый челябинский овощ содержит пестициды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверки выявили пестициды в 12% челябинских овощей
Проверки выявили пестициды в 12% челябинских овощей Фото:

В 12% выращенных на территории Челябинской области овощей и зерна содержат остатки пестицидов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, данные взяты по итогам анализа проверок за девять месяцев.

«Во время мероприятий отобрано 294 пробы почвы, зеленой массы (пшеницы, рапса, гречихи, картофеля) и овощей (капусты, картофеля, моркови, свеклы ) на определение остаточного количества пестицидов и агрохимикатов. В 12%, то есть в 36 образцах, выявлено превышение содержания остаточного количества пестицидов», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Всего с начала года в регионе прошло 123 контрольных мероприятия, включая выездные обследования. По всем случаям выявленных нарушений были приняты меры реагирования. В результате возбуждено четыре административных дела.

Предприниматель из Карталинского района использовал гербициды при выращивании мягкой яровой пшеницы, но не был зарегистрирован в информсистеме «Сатурн» и не вносил туда данные о применении химикатов.

В рамках мониторинга контролеры выявили два случая превышения нитратов в челябинском салате. После получения предписаний от Россельхознадзора оба производителя скорректировали дозы обработки и провели повторные лабораторные исследования, которые подтвердили отсутствие нарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 12% выращенных на территории Челябинской области овощей и зерна содержат остатки пестицидов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, данные взяты по итогам анализа проверок за девять месяцев. «Во время мероприятий отобрано 294 пробы почвы, зеленой массы (пшеницы, рапса, гречихи, картофеля) и овощей (капусты, картофеля, моркови, свеклы ) на определение остаточного количества пестицидов и агрохимикатов. В 12%, то есть в 36 образцах, выявлено превышение содержания остаточного количества пестицидов», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Всего с начала года в регионе прошло 123 контрольных мероприятия, включая выездные обследования. По всем случаям выявленных нарушений были приняты меры реагирования. В результате возбуждено четыре административных дела. Предприниматель из Карталинского района использовал гербициды при выращивании мягкой яровой пшеницы, но не был зарегистрирован в информсистеме «Сатурн» и не вносил туда данные о применении химикатов. В рамках мониторинга контролеры выявили два случая превышения нитратов в челябинском салате. После получения предписаний от Россельхознадзора оба производителя скорректировали дозы обработки и провели повторные лабораторные исследования, которые подтвердили отсутствие нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...