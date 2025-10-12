Каждый десятый челябинский овощ содержит пестициды

В 12% выращенных на территории Челябинской области овощей и зерна содержат остатки пестицидов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, данные взяты по итогам анализа проверок за девять месяцев.
«Во время мероприятий отобрано 294 пробы почвы, зеленой массы (пшеницы, рапса, гречихи, картофеля) и овощей (капусты, картофеля, моркови, свеклы ) на определение остаточного количества пестицидов и агрохимикатов. В 12%, то есть в 36 образцах, выявлено превышение содержания остаточного количества пестицидов», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Всего с начала года в регионе прошло 123 контрольных мероприятия, включая выездные обследования. По всем случаям выявленных нарушений были приняты меры реагирования. В результате возбуждено четыре административных дела.
Предприниматель из Карталинского района использовал гербициды при выращивании мягкой яровой пшеницы, но не был зарегистрирован в информсистеме «Сатурн» и не вносил туда данные о применении химикатов.
В рамках мониторинга контролеры выявили два случая превышения нитратов в челябинском салате. После получения предписаний от Россельхознадзора оба производителя скорректировали дозы обработки и провели повторные лабораторные исследования, которые подтвердили отсутствие нарушений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!