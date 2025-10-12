Воспитанник челябинского хоккея сломал руку в первом матче сезона НХЛ

Воспитанник челябинского ХК «Трактор» Евгений Дадонов, ныне выступающий за команду НХЛ «Нью-Джерси Девилз», сломал руку в первом матче нового сезона. Как указано на официальном сайте команды, его внесли в список травмированных.
«„Нью-Джерси“ включил нападающего Евгения Дадонова в список травмированных. Дадонов получил травму руки в первом матче сезона клуба в Каролине в четверг вечером. Рентген показал перелом», — указано на сайте команды.
Место Дадонова в основе «дьяволов» займет Брайан Халонен. В прошлом году он провел два матча за команду. В играх за фарм-клуб он набрал 40 очков.
Дадонов перебрался в «Нью-Джерси» летом этого года. Ходили слухи о его возращении в ХК «Трактор». Но игрок решил продолжить карьеру за океаном.
