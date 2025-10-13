Более 20 тонн абрикосовых скорлупок не пустили в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товар был задержан на пункте пропуска «Бугристое»
Товар был задержан на пункте пропуска «Бугристое» Фото:

В Челябинской области на границе с республикой Казахстан в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. 

«Был запрещен ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Машина с необычным растительным грузом происхождением Таджикистан следовала из Казахстана в город Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Во время проверки выяснилось, что у груза отсутствовал фитосанитарный сертификат. Машина со скорлупой возвращена на территорию сопредельного государства.

Скорлупа абрикосовых косточек используется в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Также в промышленности скорлупа абрикоса применяется в качестве фильтрующего материала для удаления примесей. 

На челябинской границе ранее остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Причиной стало несоответствие автономеров. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область, заявили URA.RU в Россельхознадзоре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на границе с республикой Казахстан в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.  «Был запрещен ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Машина с необычным растительным грузом происхождением Таджикистан следовала из Казахстана в город Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  Во время проверки выяснилось, что у груза отсутствовал фитосанитарный сертификат. Машина со скорлупой возвращена на территорию сопредельного государства. Скорлупа абрикосовых косточек используется в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Также в промышленности скорлупа абрикоса применяется в качестве фильтрующего материала для удаления примесей.  На челябинской границе ранее остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Причиной стало несоответствие автономеров. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область, заявили URA.RU в Россельхознадзоре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...