Более 20 тонн абрикосовых скорлупок не пустили в Челябинскую область

В Челябинской области на границе с республикой Казахстан в пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Был запрещен ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Машина с необычным растительным грузом происхождением Таджикистан следовала из Казахстана в город Екатеринбург», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Во время проверки выяснилось, что у груза отсутствовал фитосанитарный сертификат. Машина со скорлупой возвращена на территорию сопредельного государства.
Скорлупа абрикосовых косточек используется в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Также в промышленности скорлупа абрикоса применяется в качестве фильтрующего материала для удаления примесей.
На челябинской границе ранее остановили 60 тонн арбузов и дынь, которые везли из Казахстана. Причиной стало несоответствие автономеров. Товар доставлялся в Челябинск и Самарскую область, заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
