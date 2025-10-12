12 октября 2025

Челябинцев просят не выезжать на трассы из-за ледяного дождя

Росавтодор: не выезжайте на челябинские трассы без крайней необходимости
Водителей просят не выезжать на челябинские федеральные трассы без крайней необходимости
Водителей просят не выезжать на челябинские федеральные трассы без крайней необходимости Фото:

Водителям порекомендовали не выезжать на федеральные трассы Челябинской области 13 и 14 октября без крайней необходимости. Причиной стала непогода и прогнозируемый ледяной дождь, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«Росавтодор предупреждает: не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости и только на зимней резине. Убедиться в технической исправности своего автотранспортного средства», — поделились с URA.RU в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что в регионе ожидается ледяной дождь, налипание мокрого снега на провода, возможен гололед, на дорогах — гололедица. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС. Накануне дорожники закончили подготовку к непогоде, проверив состояние мостов и элементов обустройства дорог, дорожной техники и заготовив песок и песко-соляную смесь. О том, что снегопад начался вблизи Златоуста, где проходит трасса М-5, ранее сообщили в региональном ГАИ.

