В Перми директор строительной компании требует с депутата миллион рублей за клевету

16:19 13 марта 2018 0

Депутат не понимает смысл иска со стороны бизнесмена из личного архива А.Бурдина

13 марта в Свердловском районном суде состоялось предварительное заседание по тяжбе, истцом в которой выступает директор строительной компании «Технострой» Нораир Казарян, а ответчиками депутат Законодательного собрания Андрей Бурдин и ЗАО «Редакция газета Звезда».

Причиной для судебных разбирательств между предпринимателем и парламентарием стала статья «Стройка Казаряна» под авторством депутата, размещенная на первой полосе газеты «Звезда» от 14 апреля 2017 года. В материале Андрей Бурдин обвиняет бизнесмена в том, что тот в 2015 году совершил крупные хищения при выполнении муниципального подряда по строительству лыжероллерной трассы в селе Черновское Большесосновского района. Общая сумма того контракта была чуть более 13,5 миллионов рублей. При этом, по словам автора, стоимость невыполненных или некачественно выполненных работ составила более 12 миллионов рублей. «Большая часть сооружения изготовлена из бывших в употреблении материалов, без соблюдения требований СНиПов и ГОСТов, благоустройство отсутствует, все технологические требования по водостокам нарушены, на асфальте тоже сэкономили», — говорится в том газетном материале.

Данная статья, по всей видимости, вызвала резкое возмущение у Нораира Казаряна. Через неделю после выхода газеты с компрометирующей статьей бизнесмен написал свой ответ на сайте «media-office.ru», где опроверг все выдвигаемые против него обвинения.

«Я хочу спросить уважаемого депутата: на основании чего вы предъявляете обвинения? Уверен, факты, изложенные в вашей статье, не соответствуют действительности», — написал Нораир Казарян. Также предприниматель заверил, что за время эксплуатации лыжероллерной трассы претензий со стороны заказчика и руководителей спортивной школы не было. А обвинения в некачественно выполненных работах строитель опровергает тем, что никто не занимался обслуживанием объекта, и это стало причиной того, что он пришел в негодность. «Бывшие в употреблении и замене строительные материалы на объекте не применялись. Металлические трубы для ограждения применялись согласно положительному заключению государственной экспертизы. Водопропускные трубы, трубы для ограждения на трассе применялись новые, согласно сертификатам качества. Толщина асфальта соответствует проекту, что подтверждается протоколом испытаний», — заявил в своем ответе бизнесмен. Кроме того, Нораир Казарян подверг сомнениям саму экспертизу, на результатах которой основывается парламентарий в своей статье. Сама экспертиза, по словам Казаряна, незаконна, так как депутаты Земского собрания Большесосновского района выделили на нее 300 тысяч рублей, обойдя процедуры претензий и аукциона.

Нораир Казарян со страницы Н. Казаряна в социальных сетях

Исковое заявление Нораира Казаряна было зарегистрировано в Свердловском районном суде 12 января 2018 года, а 13 марта состоялось предварительное заседание по данному делу. Согласно исковому заявлению газета должна опубликовать опровержение, а Андрей Бурдин выплатить истцу 1 миллион рублей в качестве морального ущерба.

«С иском не согласен. Иск не обоснован. Мнение, которое я выразил в газете „Звезда“, в полной мере подтверждается материалами уголовных дел, а также основано на экспертизах. Суммы существенны. Лица, которые принимали объекты, вину признали. Они сами написали ходатайство о прекращении уголовных дел и согласны с подозрениями. Что хочет Казарян в сложившейся ситуации, мне непонятно», — прокомментировал ситуацию Андрей Бурдин в беседе с «URA.RU».

По существу дело рассмотрят 4 мая.