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14 марта 2018
13 марта 2018
00:29  14 марта 2018 0

ФСБ перекрыла канал отправки боевиков ИГИЛ из Москвы в Сирию и Ирак. Задержаны 60 человек

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Преступная группировка также занималась легализацией мигрантов в РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность преступной группировки, которая занималась переправкой сторонников террористической организации «Исламское государство» [запрещена в РФ] в Сирию и Ирак для боевых действий. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В результате операции задержаны 60 иностранных граждан. Помимо отправки боевиков в горячие точки банда занималась незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.

«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», — приводит РИА «Новости» сообщение силового ведомства.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Сергей Демин
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