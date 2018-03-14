00:29 14 марта 2018 0

Преступная группировка также занималась легализацией мигрантов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность преступной группировки, которая занималась переправкой сторонников террористической организации «Исламское государство» [запрещена в РФ] в Сирию и Ирак для боевых действий. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В результате операции задержаны 60 иностранных граждан. Помимо отправки боевиков в горячие точки банда занималась незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии.

«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», — приводит РИА «Новости» сообщение силового ведомства.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.