В центре Челябинска утром 14 марта взорвалась машина. Горожане выложили фото и видео происшествия в социальные сети.
Автомобиль сначала загорелся, а потом взорвался на улице Энгельса около магазина «Пейте черный кофе». Пожарные оперативно приехали на место ЧП. Очевидец по имени Семен рассказал порталу 74.ru, что в этот момент ехал в маршрутке и видел черный дым. По его словам, после взрыва или сильного хлопка автобус заметно тряхнуло.
В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что «по предварительной версии, в багажнике Hyundai Solaris находился 40-литровый баллон с бытовым газом». Возгорание началось после вспышки и хлопка во время прогрева машины. Пожар полностью ликвидировали в 08:06. По предварительной версии, за медицинской помощью после случившегося обратились два человека.