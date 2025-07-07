На одном из складов на Троицком тракте в Челябинске пожарные потушили две бочки спирта и мотопомпу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Произошел розлив легковоспламеняющейся жидкости (спирт) из двух бочек с последующим возгоранием мотопомпы на открытой территории одного из предприятий. Сотрудники МЧС России с помощью подачи пены оперативно локализовали и ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Благодаря активным действиям пожарных было предотвращено распространение огня на соседние складские помещения. В результате пожара один из сотрудников склада получил ожоги рук, его направили в больницу. Сейчас на месте ЧП работает пожарная испытательная лаборатория. Она установит причины возгорания.
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