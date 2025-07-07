В Челябинске сгорели две бочки спирта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две бочки горящего спирта потушили на челябинском складе
Две бочки горящего спирта потушили на челябинском складе Фото:

На одном из складов на Троицком тракте в Челябинске пожарные потушили две бочки спирта и мотопомпу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Произошел розлив легковоспламеняющейся жидкости (спирт) из двух бочек с последующим возгоранием мотопомпы на открытой территории одного из предприятий. Сотрудники МЧС России с помощью подачи пены оперативно локализовали и ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Благодаря активным действиям пожарных было предотвращено распространение огня на соседние складские помещения. В результате пожара один из сотрудников склада получил ожоги рук, его направили в больницу. Сейчас на месте ЧП работает пожарная испытательная лаборатория. Она установит причины возгорания.

На складе разлились и загорелись две бочки спирта
На складе разлились и загорелись две бочки спирта
Фото:
Пожарные оперативно справились с возгоранием
Пожарные оперативно справились с возгоранием
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одном из складов на Троицком тракте в Челябинске пожарные потушили две бочки спирта и мотопомпу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. "Произошел розлив легковоспламеняющейся жидкости (спирт) из двух бочек с последующим возгоранием мотопомпы на открытой территории одного из предприятий. Сотрудники МЧС России с помощью подачи пены оперативно локализовали и ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров", — уточнили в пресс-службе ведомства. Благодаря активным действиям пожарных было предотвращено распространение огня на соседние складские помещения. В результате пожара один из сотрудников склада получил ожоги рук, его направили в больницу. Сейчас на месте ЧП работает пожарная испытательная лаборатория. Она установит причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...