Появилось видео допроса челябинки, которая подожгла машину сотрудника ФСБ

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ФСБ задержала челябинку на месте поджога
ФСБ задержала челябинку на месте поджога Фото:

ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео допроса челябинка, которая подожгла автомобиль чекиста. На кадрах исполнительница отбегает от пылающей машины.

«Мне 21 год», — сообщила девушка на допросе. На вопрос оперативника, есть ли у нее в Челябинске родственники, она отрицательно покачала головой.

Происшествие случилось около месяца назад. На кадрах видно, что машина горит у здания УФСБ по региону. Девушку задержали на месте преступления.

В пресс-службе ФСБ РФ отметили, что девушка действовала по указанию украинских спецслужб. Под влияние также попали жители Ивановской и Тульской областей.

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ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео допроса челябинка, которая подожгла автомобиль чекиста. На кадрах исполнительница отбегает от пылающей машины. «Мне 21 год», — сообщила девушка на допросе. На вопрос оперативника, есть ли у нее в Челябинске родственники, она отрицательно покачала головой. Происшествие случилось около месяца назад. На кадрах видно, что машина горит у здания УФСБ по региону. Девушку задержали на месте преступления. В пресс-службе ФСБ РФ отметили, что девушка действовала по указанию украинских спецслужб. Под влияние также попали жители Ивановской и Тульской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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