Появилось видео допроса челябинки, которая подожгла машину сотрудника ФСБ

07 июля 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала челябинку на месте поджога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео допроса челябинка, которая подожгла автомобиль чекиста. На кадрах исполнительница отбегает от пылающей машины. «Мне 21 год», — сообщила девушка на допросе. На вопрос оперативника, есть ли у нее в Челябинске родственники, она отрицательно покачала головой. Происшествие случилось около месяца назад. На кадрах видно, что машина горит у здания УФСБ по региону. Девушку задержали на месте преступления. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ ФСБ задержала россиян, помогавших спецслужбам Украины В пресс-службе ФСБ РФ отметили, что девушка действовала по указанию украинских спецслужб. Под влияние также попали жители Ивановской и Тульской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео допроса челябинка, которая подожгла автомобиль чекиста. На кадрах исполнительница отбегает от пылающей машины. «Мне 21 год», — сообщила девушка на допросе. На вопрос оперативника, есть ли у нее в Челябинске родственники, она отрицательно покачала головой. Происшествие случилось около месяца назад. На кадрах видно, что машина горит у здания УФСБ по региону. Девушку задержали на месте преступления. В пресс-службе ФСБ РФ отметили, что девушка действовала по указанию украинских спецслужб. Под влияние также попали жители Ивановской и Тульской областей.