Появилось видео допроса челябинки, которая подожгла машину сотрудника ФСБ

ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео допроса челябинка, которая подожгла автомобиль чекиста. На кадрах исполнительница отбегает от пылающей машины.
«Мне 21 год», — сообщила девушка на допросе. На вопрос оперативника, есть ли у нее в Челябинске родственники, она отрицательно покачала головой.
Происшествие случилось около месяца назад. На кадрах видно, что машина горит у здания УФСБ по региону. Девушку задержали на месте преступления.
В пресс-службе ФСБ РФ отметили, что девушка действовала по указанию украинских спецслужб. Под влияние также попали жители Ивановской и Тульской областей.
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