На «Иннопроме» показали памятник Архангелу Михаилу у челябинского собора. Видео

07 июля 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Кафедральный собор Рождества Христова находится на северо-западе Челябинска Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» На промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, гостям представили памятник «Собор Архистратига Михаила», который начали устанавливать на территории Кафедрального собора Рождества Христова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На „Иннопроме“ представлен макет нашего потрясающего храма и монумента Архангелу Михаилу („Собор Архистратига Михаила“ — прим. URA.RU). Когда подходишь ближе, слышен колокольный звон», — сообщил корреспондент URA.RU. Кафедральный собор Рождества Христова является украшением и «визитной карточкой» Челябинска. Вскоре здесь появится уникальная скульптурная композиция. Установку скульптуры «Собор Архистратига Михаила» утвердили депутаты городской думы Челябинска. Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов стоят на пьедестале и образуют кольцо. На крыльях находится позолоченный шар, а на нем фигура Архистратига Михаила, символизирующего победу добра над злом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, гостям представили памятник «Собор Архистратига Михаила», который начали устанавливать на территории Кафедрального собора Рождества Христова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На „Иннопроме“ представлен макет нашего потрясающего храма и монумента Архангелу Михаилу („Собор Архистратига Михаила“ — прим. URA.RU). Когда подходишь ближе, слышен колокольный звон», — сообщил корреспондент URA.RU. Кафедральный собор Рождества Христова является украшением и «визитной карточкой» Челябинска. Вскоре здесь появится уникальная скульптурная композиция. Установку скульптуры «Собор Архистратига Михаила» утвердили депутаты городской думы Челябинска. Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов стоят на пьедестале и образуют кольцо. На крыльях находится позолоченный шар, а на нем фигура Архистратига Михаила, символизирующего победу добра над злом.