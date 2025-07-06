На промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, гостям представили памятник «Собор Архистратига Михаила», который начали устанавливать на территории Кафедрального собора Рождества Христова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На „Иннопроме“ представлен макет нашего потрясающего храма и монумента Архангелу Михаилу („Собор Архистратига Михаила“ — прим. URA.RU). Когда подходишь ближе, слышен колокольный звон», — сообщил корреспондент URA.RU.
Кафедральный собор Рождества Христова является украшением и «визитной карточкой» Челябинска. Вскоре здесь появится уникальная скульптурная композиция. Установку скульптуры «Собор Архистратига Михаила» утвердили депутаты городской думы Челябинска.
Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов стоят на пьедестале и образуют кольцо. На крыльях находится позолоченный шар, а на нем фигура Архистратига Михаила, символизирующего победу добра над злом.
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