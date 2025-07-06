06 июля 2025

На «Иннопроме» показали памятник Архангелу Михаилу у челябинского собора. Видео

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Иннопром. Кафедральный собор , кафедральный собор, челябинск
Кафедральный собор Рождества Христова находится на северо-западе Челябинска Фото:
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«Иннопром — 2025»

На промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, гостям представили памятник «Собор Архистратига Михаила», который начали устанавливать на территории Кафедрального собора Рождества Христова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На „Иннопроме“ представлен макет нашего потрясающего храма и монумента Архангелу Михаилу („Собор Архистратига Михаила“ — прим. URA.RU). Когда подходишь ближе, слышен колокольный звон», — сообщил корреспондент URA.RU.

Кафедральный собор Рождества Христова является украшением и «визитной карточкой» Челябинска. Вскоре здесь появится уникальная скульптурная композиция. Установку скульптуры «Собор Архистратига Михаила» утвердили депутаты городской думы Челябинска.

Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов стоят на пьедестале и образуют кольцо. На крыльях находится позолоченный шар, а на нем фигура Архистратига Михаила, символизирующего победу добра над злом.

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На промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге, гостям представили памятник «Собор Архистратига Михаила», который начали устанавливать на территории Кафедрального собора Рождества Христова. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На „Иннопроме“ представлен макет нашего потрясающего храма и монумента Архангелу Михаилу („Собор Архистратига Михаила“ — прим. URA.RU). Когда подходишь ближе, слышен колокольный звон», — сообщил корреспондент URA.RU. Кафедральный собор Рождества Христова является украшением и «визитной карточкой» Челябинска. Вскоре здесь появится уникальная скульптурная композиция. Установку скульптуры «Собор Архистратига Михаила» утвердили депутаты городской думы Челябинска. Скульптура состоит из нескольких частей. Семь архангелов стоят на пьедестале и образуют кольцо. На крыльях находится позолоченный шар, а на нем фигура Архистратига Михаила, символизирующего победу добра над злом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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