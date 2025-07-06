06 июля 2025

На челябинском озере Тургояк проверили шесть пляжей

© Служба новостей «URA.RU»
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На пляжах отобрали воду на анализ
На пляжах отобрали воду на анализ Фото:

На шести пляжах челябинского озера Тургояк экологи произвели отбор проб воды для проведения комплексного исследования. Об этом URA.RU сообщил руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков.

«Эксперты нашего бюро продолжают проводить мониторинг состояния памятника природы Тургояк. На днях проводился очередной отбор проб качества воды в следующих точках: Пугачевская поляна, „Тургояк-резорт“ (Baden Family), Городской пляж,  географическая середина озера, Золотой пляж и Кристалл», — отметил Безруков. Эксперты дадут оценку качества воды по химическим и биологическим показателям.

В рамках комплексного исследования специалисты обследуют береговую линию, проведут анализ уровня антропогенного воздействия на территориях баз отдыха, оценят состояние флоры и фауны, а также промониторят общее состояние водоема. В результате ученые подготовят рекомендации для государственных органов и представителей бизнеса.

Специалисты Ассоциации уже провели экспертизу нового и отремонтированного участка канализации, проверив их на герметичность и соответствие проектной документации. В ближайшем будущем планируется обследование септиков на территории баз отдыха.

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На шести пляжах челябинского озера Тургояк экологи произвели отбор проб воды для проведения комплексного исследования. Об этом URA.RU сообщил руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков. «Эксперты нашего бюро продолжают проводить мониторинг состояния памятника природы Тургояк. На днях проводился очередной отбор проб качества воды в следующих точках: Пугачевская поляна, „Тургояк-резорт“ (Baden Family), Городской пляж,  географическая середина озера, Золотой пляж и Кристалл», — отметил Безруков. Эксперты дадут оценку качества воды по химическим и биологическим показателям. В рамках комплексного исследования специалисты обследуют береговую линию, проведут анализ уровня антропогенного воздействия на территориях баз отдыха, оценят состояние флоры и фауны, а также промониторят общее состояние водоема. В результате ученые подготовят рекомендации для государственных органов и представителей бизнеса. Специалисты Ассоциации уже провели экспертизу нового и отремонтированного участка канализации, проверив их на герметичность и соответствие проектной документации. В ближайшем будущем планируется обследование септиков на территории баз отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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