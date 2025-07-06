На челябинском озере Тургояк проверили шесть пляжей

На шести пляжах челябинского озера Тургояк экологи произвели отбор проб воды для проведения комплексного исследования. Об этом URA.RU сообщил руководитель Ассоциации экспертов в области экологии и строительства Виталий Безруков.
«Эксперты нашего бюро продолжают проводить мониторинг состояния памятника природы Тургояк. На днях проводился очередной отбор проб качества воды в следующих точках: Пугачевская поляна, „Тургояк-резорт“ (Baden Family), Городской пляж, географическая середина озера, Золотой пляж и Кристалл», — отметил Безруков. Эксперты дадут оценку качества воды по химическим и биологическим показателям.
В рамках комплексного исследования специалисты обследуют береговую линию, проведут анализ уровня антропогенного воздействия на территориях баз отдыха, оценят состояние флоры и фауны, а также промониторят общее состояние водоема. В результате ученые подготовят рекомендации для государственных органов и представителей бизнеса.
Специалисты Ассоциации уже провели экспертизу нового и отремонтированного участка канализации, проверив их на герметичность и соответствие проектной документации. В ближайшем будущем планируется обследование септиков на территории баз отдыха.
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