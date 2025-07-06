В Челябинске в ДТП с шестью пострадавшими ранена новорожденная девочка

В Челябинске в ДТП на улице Линейной пострадало шесть человек, в том числе новорожденная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГАИ.
«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Рено Логан“ и „Шкода Рапид“. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля „Шкода Рапид“, девочка 2025 года рождения и мальчик 2008 года рождения, а также три пассажира автомобиля „Рено Логан“, девушки 1985, 1986 и 1972 годов рождения», — сообщили в пресс-службе.
За рулем «Рено» находился 38-летний мужчина, за рулем «Шкоды» — 28-летняя женщина. После столкновения автомобили выехали за пределы дороги и столкнулись с препятствием. ДТП произошло в 7 часов 50 минут около дома № 69 по улице Линейной.
ГАИ устанавливает обстоятельства инцидента. Движение по дороге в районе ДТП не затруднено.
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