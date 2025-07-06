06 июля 2025

В Челябинске в ДТП с шестью пострадавшими ранена новорожденная девочка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После столкновения «Шкода» улетела в кювет
После столкновения «Шкода» улетела в кювет Фото:

В Челябинске в ДТП на улице Линейной пострадало шесть человек, в том числе новорожденная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГАИ.

«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Рено Логан“ и „Шкода Рапид“. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля „Шкода Рапид“, девочка 2025 года рождения и мальчик 2008 года рождения, а также три пассажира автомобиля „Рено Логан“, девушки 1985, 1986 и 1972 годов рождения», — сообщили в пресс-службе.

За рулем «Рено» находился 38-летний мужчина, за рулем «Шкоды» — 28-летняя женщина. После столкновения автомобили выехали за пределы дороги и столкнулись с препятствием. ДТП произошло в 7 часов 50 минут около дома № 69 по улице Линейной.

ГАИ устанавливает обстоятельства инцидента. Движение по дороге в районе ДТП не затруднено.

В «Рено» пострадало три человека
В «Рено» пострадало три человека
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ДТП на улице Линейной пострадало шесть человек, в том числе новорожденная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГАИ. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Рено Логан“ и „Шкода Рапид“. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля „Шкода Рапид“, девочка 2025 года рождения и мальчик 2008 года рождения, а также три пассажира автомобиля „Рено Логан“, девушки 1985, 1986 и 1972 годов рождения», — сообщили в пресс-службе. За рулем «Рено» находился 38-летний мужчина, за рулем «Шкоды» — 28-летняя женщина. После столкновения автомобили выехали за пределы дороги и столкнулись с препятствием. ДТП произошло в 7 часов 50 минут около дома № 69 по улице Линейной. ГАИ устанавливает обстоятельства инцидента. Движение по дороге в районе ДТП не затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...