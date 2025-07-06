06 июля 2025

В Челябинске без горячей воды останутся более 800 многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стартует третий этап опрессовки
В Челябинске стартует третий этап опрессовки Фото:

В Челябинске с 8 июля начинается третий этап опрессовки, в рамках которого без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.  

«Третий этап гидравлических испытаний начинается с завтрашнего дня и продлится также две недели до 22 июля. Горячая вода будет отключена в 817 многоквартирных домах и 97 социальных объектах, по локальным котельным будет отключено еще 38 многоквартирных домов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

После второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 277 многоквартирных домов. В 150 из них воду включат уже сегодня. В оставшихся горячая вода появится до конца недели после устранения выявленных аварийных повреждений на сетях, добавил Астахов. 

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В Челябинске с 8 июля начинается третий этап опрессовки, в рамках которого без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.   «Третий этап гидравлических испытаний начинается с завтрашнего дня и продлится также две недели до 22 июля. Горячая вода будет отключена в 817 многоквартирных домах и 97 социальных объектах, по локальным котельным будет отключено еще 38 многоквартирных домов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. После второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 277 многоквартирных домов. В 150 из них воду включат уже сегодня. В оставшихся горячая вода появится до конца недели после устранения выявленных аварийных повреждений на сетях, добавил Астахов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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