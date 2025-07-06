В Челябинске без горячей воды останутся более 800 многоквартирных домов

В Челябинске с 8 июля начинается третий этап опрессовки, в рамках которого без горячей воды останутся 817 многоквартирных домов и 97 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Третий этап гидравлических испытаний начинается с завтрашнего дня и продлится также две недели до 22 июля. Горячая вода будет отключена в 817 многоквартирных домах и 97 социальных объектах, по локальным котельным будет отключено еще 38 многоквартирных домов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
После второго этапа опрессовки без горячей воды остаются 277 многоквартирных домов. В 150 из них воду включат уже сегодня. В оставшихся горячая вода появится до конца недели после устранения выявленных аварийных повреждений на сетях, добавил Астахов.
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