В Челябинске в День семьи представят свадебную выставку, проведут концерты и устроят мастер-классы. Афиша

В Челябинске с 6 по 9 июля пройдут мероприятия к Дню семьи, любви и верности

06 июля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске для семей организуют мастер-классы, игры и фотозоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинск вместе со всей Россией отпразднует День семьи, любви и верности 8 июля. В этом году празднование начнется уже 6 июля и продлится несколько дней, охватив парки, библиотеки и концертные залы. Главными событиями станут Парад семьи, романтические концерты, тематические выставки и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях и том, что думают челябинские депутаты о празднике и семейных ценностях — в материале URA.RU. «Семья — это самое важное, что есть у каждого человека. Это основа нашего государства. Каждый, у кого появились свои дети, начинает по-другому смотреть на настоящее и будущее своей страны. Именно в семьях рождается будущее России», — отметил депутат гордумы, боец СВО Артем Барбашин. Он добавил, что именно поэтому в своей депутатской деятельности и в работе благотворительного фонда «Объединение.РФ» он уделяет особое внимание поддержке семей. Барбашин подчеркнул, что именно мысли о семье помогали ему выполнять боевые задачи на фронте. Он и его коллега, депутат Татьяна Соколова, организовали специальный загородный выезд для жен и матерей участников СВО в честь праздника. Фонд «Объединение.РФ» продолжает всестороннюю поддержку детей военнослужащих, уделяя особое внимание их спортивному и творческому развитию. В завершение Барбашин призвал всех беречь своих близких и поздравил с Днем семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия стартуют с выходных… В преддверии Дня семьи, любви и верности 6 июля в 12:00 в парке «Сад Победы» пройдет концертная программа. Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Гостей ждет выступление творческих коллективов, посвященное семейным ценностям и традициям. Божественная литургия начнется в 9:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 8 июля праздничные мероприятия начнутся с Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Христова. В 9:00 состоится молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии, небесным покровителям семьи и брака. Прихожане смогут помолиться о семейном благополучии. Парад семьи Третий Парад Семьи 8 июля станет одним из главных событий праздника. Он начнется в 18:00 на площади у памятника Курчатову и завершится в парке имени Гагарина. Парад посвящен святым покровителям семьи и брака — благоверным князьям Петру и Февронии Муромским. Самые достойные семьи региона будут отмечены на торжественной церемонии награждения. После шествия в парке развернется концерт и развлекательная программа для детей. «Семейный марафон» В Публичной библиотеке с самого утра 8 июля начнется праздничная программа. Уже в 9:00 гости смогут принять участие в игре «Семейная мудрость» с угадыванием пословиц и познакомиться с книгами в «Book-коллаже». Посетители смогут создать «ромашку счастья» с семейными советами и сфотографироваться в фотозоне. Челябинцев ждут «ромашковые» мастер-классы и фотозоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мастер-класс по созданию декоративного плаката пройдет в Публичке в 15:00. Участники освоят техники работы с текстурами и оттенками, научатся создавать эмоциональные художественные композиции. Занятие подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже увлекается живописью. Все необходимые материалы предоставляются. Участие абсолютно бесплатное. «В семье дети впервые узнают о своей стране, ее героях, праздниках и культурном наследии. Совместное празднование важных дат укрепляет связь поколений, а родители подают пример уважения к законам и символам государства», — отметил в беседе с URA.RU депутат гордумы участник СВО Евгений Ботов. Депутат подчеркнул, что именно в семье закладываются основы патриотизма через совместные походы, экскурсии по историческим местам и изучение родного края. По его словам, такие семейные традиции развивают чувство гордости за свою землю и уважение к защитникам Родины, что впоследствии мотивирует молодежь к службе в армии или работе на благо страны. Ботов особо отметил, что без крепких семейных уз и передачи традиций невозможно воспитать настоящих граждан. Ведь семья — это фундамент патриотизма. Концерт «Ромашковые поля» Песни о любви можно будет услышать в концертном зале «Родина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Романтический концерт в честь праздника, 8 июля, начнется в 18:30 в зале органной и камерной музыки «Родина». В программе прозвучат лирические композиции в исполнении талантливых артистов: Юлии Кутузовой, Ольги Печерских, Рустама Зайченко и Никиты Лазарева. Аккомпанировать им будет пианист Олег Ярушин. Гостей ждут трогательные признания в песнях, ностальгические мелодии, романтические баллады и композиции о вечной любви. «Свадебная выставка» «Свадебная выставка» в библиотеке имени Пушкина открылась 4 июля, продлится она до конца месяца. Экспозиция познакомит посетителей со свадебными традициями народов Урала. Челябинцы узнают про пожелания, психологические тесты, гадания и предсказания, которые помогают подготовиться к торжеству. В день открытия запланировано дефиле, мастер-класс по скрапбукингу и консультации от экспертов «Школы невест и мудрых женщин». Вход свободный для всех желающих. «Родители+Род+Родина=Семья. Семья, которую мы создаем — гораздо больше, чем просто совместный быт или традиция. Это глубинная часть нас самих, наше отношение ко многому, что формировало нас с детства. Это — отражение уважения к своим родителям», — сообщил URA.RU депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. Депутат отметил, что на примере родителей человек учится основам заботы и поддержки, перенимая или переосмысливая семейные традиции. Особое значение Рыжий придает связи поколений — семья выступает хранителем родовой памяти. Важнейшей составляющей этой формулы депутат назвал патриотическое воспитание. По его мнению, именно в семье закладывается любовь к родной культуре, языку и земле. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, формируют фундамент для будущего развития страны. Рыжий подчеркнул ответственность каждого за продолжение семейной истории. Создавая новые ячейки общества, люди фактически определяют вектор развития всей нации, соединяя прошлое с будущим в непрерывной цепи поколений, заключил он. Концертная программа «Ромашковая Россия» 9 июля в 16:00 в библиотеке №26 имени Татьяничевой. Гостей ждет выступление квартета «Вдохновение» под руководством заслуженного деятеля искусств Лидии Гусевой. В программе — песни о любви, семье и России. После концерта посетители смогут принять участие в семейной викторине «Ромашка» и интерактивной игре о семейных ценностях. Вход свободный. Ко Дню семьи, любви и верности подготовили минимум восемь мероприятий Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск вместе со всей Россией отпразднует День семьи, любви и верности 8 июля. В этом году празднование начнется уже 6 июля и продлится несколько дней, охватив парки, библиотеки и концертные залы. Главными событиями станут Парад семьи, романтические концерты, тематические выставки и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях и том, что думают челябинские депутаты о празднике и семейных ценностях — в материале URA.RU. «Семья — это самое важное, что есть у каждого человека. Это основа нашего государства. Каждый, у кого появились свои дети, начинает по-другому смотреть на настоящее и будущее своей страны. Именно в семьях рождается будущее России», — отметил депутат гордумы, боец СВО Артем Барбашин. Он добавил, что именно поэтому в своей депутатской деятельности и в работе благотворительного фонда «Объединение.РФ» он уделяет особое внимание поддержке семей. В преддверии Дня семьи, любви и верности 6 июля в 12:00 в парке «Сад Победы» пройдет концертная программа. Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Гостей ждет выступление творческих коллективов, посвященное семейным ценностям и традициям. 8 июля праздничные мероприятия начнутся с Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Христова. В 9:00 состоится молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии, небесным покровителям семьи и брака. Прихожане смогут помолиться о семейном благополучии. Третий Парад Семьи 8 июля станет одним из главных событий праздника. Он начнется в 18:00 на площади у памятника Курчатову и завершится в парке имени Гагарина. Парад посвящен святым покровителям семьи и брака — благоверным князьям Петру и Февронии Муромским. Самые достойные семьи региона будут отмечены на торжественной церемонии награждения. После шествия в парке развернется концерт и развлекательная программа для детей. В Публичной библиотеке с самого утра 8 июля начнется праздничная программа. Уже в 9:00 гости смогут принять участие в игре «Семейная мудрость» с угадыванием пословиц и познакомиться с книгами в «Book-коллаже». Посетители смогут создать «ромашку счастья» с семейными советами и сфотографироваться в фотозоне. Мастер-класс по созданию декоративного плаката пройдет в Публичке в 15:00. Участники освоят техники работы с текстурами и оттенками, научатся создавать эмоциональные художественные композиции. Занятие подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже увлекается живописью. Все необходимые материалы предоставляются. Участие абсолютно бесплатное. Депутат подчеркнул, что именно в семье закладываются основы патриотизма через совместные походы, экскурсии по историческим местам и изучение родного края. По его словам, такие семейные традиции развивают чувство гордости за свою землю и уважение к защитникам Родины, что впоследствии мотивирует молодежь к службе в армии или работе на благо страны. Ботов особо отметил, что без крепких семейных уз и передачи традиций невозможно воспитать настоящих граждан. Ведь семья — это фундамент патриотизма. Романтический концерт в честь праздника, 8 июля, начнется в 18:30 в зале органной и камерной музыки «Родина». В программе прозвучат лирические композиции в исполнении талантливых артистов: Юлии Кутузовой, Ольги Печерских, Рустама Зайченко и Никиты Лазарева. Аккомпанировать им будет пианист Олег Ярушин. Гостей ждут трогательные признания в песнях, ностальгические мелодии, романтические баллады и композиции о вечной любви. «Свадебная выставка» в библиотеке имени Пушкина открылась 4 июля, продлится она до конца месяца. Экспозиция познакомит посетителей со свадебными традициями народов Урала. Челябинцы узнают про пожелания, психологические тесты, гадания и предсказания, которые помогают подготовиться к торжеству. В день открытия запланировано дефиле, мастер-класс по скрапбукингу и консультации от экспертов «Школы невест и мудрых женщин». Вход свободный для всех желающих. Депутат отметил, что на примере родителей человек учится основам заботы и поддержки, перенимая или переосмысливая семейные традиции. Особое значение Рыжий придает связи поколений — семья выступает хранителем родовой памяти. Важнейшей составляющей этой формулы депутат назвал патриотическое воспитание. По его мнению, именно в семье закладывается любовь к родной культуре, языку и земле. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, формируют фундамент для будущего развития страны. Рыжий подчеркнул ответственность каждого за продолжение семейной истории. Создавая новые ячейки общества, люди фактически определяют вектор развития всей нации, соединяя прошлое с будущим в непрерывной цепи поколений, заключил он. 9 июля в 16:00 в библиотеке №26 имени Татьяничевой. Гостей ждет выступление квартета «Вдохновение» под руководством заслуженного деятеля искусств Лидии Гусевой. В программе — песни о любви, семье и России. После концерта посетители смогут принять участие в семейной викторине «Ромашка» и интерактивной игре о семейных ценностях. Вход свободный.