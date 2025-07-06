06 июля 2025

Из челябинского магазина «Прииск» изъяли немецкий санкционный сыр

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкционный сыр продавали в крупном ТРК в Челябинске (архивное фото)
Санкционный сыр продавали в крупном ТРК в Челябинске (архивное фото) Фото:

В Челябинске во время проверки отделов в торговом комплексе «Прииск» было изъято почти четыре килограмма санкционного сыра камамбер и бри. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. 

«В двух отделах торгового комплекса „Прииск“ города Челябинска был обнаружен сыр, произведенный в Германии. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. 

Проверяющие изъяли 3,8 килограммов сыра камамбер и бри. Продукция была уничтожена. В ведомстве напоминают, что ряд сельскохозяйственной продукции, сыра и продовольствия из США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других запрещен для ввоза продажи в России. 

Санкционный сыр ранее нашли во время проверки торговых павильонов в Златоусте. В двух торговых точках продавалась продукция иностранного производства, запрещенная для продажи в России. 

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В Челябинске во время проверки отделов в торговом комплексе «Прииск» было изъято почти четыре килограмма санкционного сыра камамбер и бри. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.  «В двух отделах торгового комплекса „Прииск“ города Челябинска был обнаружен сыр, произведенный в Германии. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.  Проверяющие изъяли 3,8 килограммов сыра камамбер и бри. Продукция была уничтожена. В ведомстве напоминают, что ряд сельскохозяйственной продукции, сыра и продовольствия из США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других запрещен для ввоза продажи в России.  Санкционный сыр ранее нашли во время проверки торговых павильонов в Златоусте. В двух торговых точках продавалась продукция иностранного производства, запрещенная для продажи в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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