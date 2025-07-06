Из челябинского магазина «Прииск» изъяли немецкий санкционный сыр

В Челябинске во время проверки отделов в торговом комплексе «Прииск» было изъято почти четыре килограмма санкционного сыра камамбер и бри. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В двух отделах торгового комплекса „Прииск“ города Челябинска был обнаружен сыр, произведенный в Германии. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Проверяющие изъяли 3,8 килограммов сыра камамбер и бри. Продукция была уничтожена. В ведомстве напоминают, что ряд сельскохозяйственной продукции, сыра и продовольствия из США, стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других запрещен для ввоза продажи в России.
Санкционный сыр ранее нашли во время проверки торговых павильонов в Златоусте. В двух торговых точках продавалась продукция иностранного производства, запрещенная для продажи в России.
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