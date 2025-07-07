ФСБ задержала россиян, помогавших спецслужбам Украины

Сотрудники ФСБ при содействии МВД России задержали четырех граждан России, которые, став жертвами телефонного мошенничества, осуществляли деятельность в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 г. р.», — рассказали в ЦОС ТАССу. Уточняется, что граждане России по указанию украинских спецслужб собирали разведданные, а также осуществляли фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. На допросах задержанные рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников
Они перевели крупные суммы на так называемые «безопасные счета», после чего с ними через мессенджеры связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, злоумышленники вынудили их совершить противоправные действия под видом проверки антитеррористической защищенности объектов. Россиянам также вменяется поджог автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повреждение опор высоковольтных линий электропередачи.
Ранее ФСБ уже сообщала о задержаниях россиян, которые были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджеры и собирали информацию о транспортной и военной инфраструктуре, в том числе в Крыму. Ведомство отмечает, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей для проведения диверсий и терактов на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.