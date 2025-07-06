06 июля 2025

Пранкеры Вован и Лексус предупредили челябинцев о телефонных мошенниках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоумены посетили Челябинск в конце июня
Шоумены посетили Челябинск в конце июня Фото:

Российские пранкеры Вован и Лексус записали видеообращение для жителей Челябинской области, предупредив о новой волне телефонного мошенничества. В ролике, опубликованном пресс-службой ГУ МВД региона, они призвали никогда не сообщать посторонним коды из SMS и личные данные. Особую опасность представляют звонки с просьбами перевести деньги или «восстановить доступ» к онлайн-сервисам.

«Сейчас идет массовая эпидемия телефонных мошенников, которые звонят всем независимо от статуса. Их главная цель — получить коды безопасности из SMS для доступа к вашим аккаунтам на госуслугах или в личном кабинете вашего мобильного оператора. Никакие цифры, никаким непонятным людям и вообще любую информацию ни в коем случае говорить нельзя», — отметили пранкеры.

Юмористы также уточнили, что ни сотрудники ФСБ, ни банковские работники не будут требовать подобные данные по телефону. К таким же просьбам мошенников относится срочный сбор денег и перевод средств неизвестным лицам.

«Главное, не попадайтесь на телефонные звонки непонятных людей. И помните, что ваши деньги можете спасти только вы. А не посторонние люди по телефону, которые якобы хотят вам помочь», — сказали Вован и Лексус.

Известные ведущие шоу на Первом канале Вован и Лексус 28 июня выступили хедлайнерами молодежного фестиваля «Молфест», приуроченного ко Дню молодежи. На площадке «Знай» пранкеры поделились с аудиторией своим опытом и профессиональными секретами.

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Российские пранкеры Вован и Лексус записали видеообращение для жителей Челябинской области, предупредив о новой волне телефонного мошенничества. В ролике, опубликованном пресс-службой ГУ МВД региона, они призвали никогда не сообщать посторонним коды из SMS и личные данные. Особую опасность представляют звонки с просьбами перевести деньги или «восстановить доступ» к онлайн-сервисам. «Сейчас идет массовая эпидемия телефонных мошенников, которые звонят всем независимо от статуса. Их главная цель — получить коды безопасности из SMS для доступа к вашим аккаунтам на госуслугах или в личном кабинете вашего мобильного оператора. Никакие цифры, никаким непонятным людям и вообще любую информацию ни в коем случае говорить нельзя», — отметили пранкеры. Юмористы также уточнили, что ни сотрудники ФСБ, ни банковские работники не будут требовать подобные данные по телефону. К таким же просьбам мошенников относится срочный сбор денег и перевод средств неизвестным лицам. «Главное, не попадайтесь на телефонные звонки непонятных людей. И помните, что ваши деньги можете спасти только вы. А не посторонние люди по телефону, которые якобы хотят вам помочь», — сказали Вован и Лексус. Известные ведущие шоу на Первом канале Вован и Лексус 28 июня выступили хедлайнерами молодежного фестиваля «Молфест», приуроченного ко Дню молодежи. На площадке «Знай» пранкеры поделились с аудиторией своим опытом и профессиональными секретами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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