Российские пранкеры Вован и Лексус записали видеообращение для жителей Челябинской области, предупредив о новой волне телефонного мошенничества. В ролике, опубликованном пресс-службой ГУ МВД региона, они призвали никогда не сообщать посторонним коды из SMS и личные данные. Особую опасность представляют звонки с просьбами перевести деньги или «восстановить доступ» к онлайн-сервисам.
«Сейчас идет массовая эпидемия телефонных мошенников, которые звонят всем независимо от статуса. Их главная цель — получить коды безопасности из SMS для доступа к вашим аккаунтам на госуслугах или в личном кабинете вашего мобильного оператора. Никакие цифры, никаким непонятным людям и вообще любую информацию ни в коем случае говорить нельзя», — отметили пранкеры.
Юмористы также уточнили, что ни сотрудники ФСБ, ни банковские работники не будут требовать подобные данные по телефону. К таким же просьбам мошенников относится срочный сбор денег и перевод средств неизвестным лицам.
«Главное, не попадайтесь на телефонные звонки непонятных людей. И помните, что ваши деньги можете спасти только вы. А не посторонние люди по телефону, которые якобы хотят вам помочь», — сказали Вован и Лексус.
Известные ведущие шоу на Первом канале Вован и Лексус 28 июня выступили хедлайнерами молодежного фестиваля «Молфест», приуроченного ко Дню молодежи. На площадке «Знай» пранкеры поделились с аудиторией своим опытом и профессиональными секретами.
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