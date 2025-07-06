Семейные дрязги мешают челябинцам нормально трудиться

Семейные неурядицы мешают каждому десятому челябинцу нормально выполнять трудовые обязанности. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, 79% работников работают лучше, когда их ценят.
«Для большинства жителей региона (79%) самая важная мотивация работать лучше и эффективнее — это уверенность, что они ценные работники. Выражается это, как правило, в достойной зарплате и признании заслуг в коллективе или со стороны компании», — сообщили респонденты HeadHunter.
Исследование показало, что позитивная атмосфера в коллективе мотивирует 66% работников. Личный интерес к проектам играет важную роль для 47% опрошенных, а стабильность и финансовое состояние компании являются важными для 40%. В числе негативных факторов, кроме семейных проблем, указали нехватку рабочих рук (3%).
Группы по возрасту показали различные приоритеты в мотивации. Среди «зумеров» (сотрудников до 25 лет) важными факторами стали ощущение признания усилий, атмосфера в коллективе и личный интерес к работе либо проекту (60%). При этом люди старше 55 лет акцентировали внимание на пользе работы и личном уровне знаний. Для челябинцев наиболее активного возраста от 25 до 34 лет ценными оказались стабильность и состояние компании (37%), личная мотивация к работе, поддержка со стороны руководства и коллег (по 26%).
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