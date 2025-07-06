06 июля 2025

В Челябинске выделены места для зачисления второй волны первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В первый класс будут зачислены более 15 тысяч детей
В первый класс будут зачислены более 15 тысяч детей Фото:

В Челябинске выделены почти четыре тысячи мест для зачисления детей в первые классы в рамках второго этапа. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас идёт приёмная кампания в первые классы. На первом этапе было зачислено 11684 ребёнка, в рамках второго этапа, который начался 6 июля, выделено 3794 места», — уточнил Авдеев.

Зачисление в первые классы в этом году стартовало 28 марта. К концу июня в рамках первой волны было подано порядка 80% заявлений от родителей. Подавляющее большинство использовали для этого возможности портала Госуслуг.

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В Челябинске выделены почти четыре тысячи мест для зачисления детей в первые классы в рамках второго этапа. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас идёт приёмная кампания в первые классы. На первом этапе было зачислено 11684 ребёнка, в рамках второго этапа, который начался 6 июля, выделено 3794 места», — уточнил Авдеев. Зачисление в первые классы в этом году стартовало 28 марта. К концу июня в рамках первой волны было подано порядка 80% заявлений от родителей. Подавляющее большинство использовали для этого возможности портала Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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