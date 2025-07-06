В Челябинске выделены места для зачисления второй волны первоклассников

В Челябинске выделены почти четыре тысячи мест для зачисления детей в первые классы в рамках второго этапа. Об этом сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас идёт приёмная кампания в первые классы. На первом этапе было зачислено 11684 ребёнка, в рамках второго этапа, который начался 6 июля, выделено 3794 места», — уточнил Авдеев.
Зачисление в первые классы в этом году стартовало 28 марта. К концу июня в рамках первой волны было подано порядка 80% заявлений от родителей. Подавляющее большинство использовали для этого возможности портала Госуслуг.
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