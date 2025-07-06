Вблизи Челябинска выставили на продажу действующую базу отдыха с собственным пляжем на берегу озера Касарги. Собственник назначил за него цену в 50 млн рублей. Соответствующее предложение размещено на сайте объявлений.
«Продам действующую базу отдыха на берегу озера Касарги, вблизи города (17 км) от поста ЧМЗ. В поселке есть школа, детский сад, сетевые магазины. Собственный выход на пляж», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что территория полностью огорожена забором, выполнена планировка участка. К объекту прилагаются все рекламные кабинеты и отчетность по заполняемости.
Ранее в Челябинской области на продажу уже выставлялись базы отдыха. Так, в районе нацпарка «Зюраткуль» предлагался объект с видом на горы за 18,9 млн рублей, а на озере Тургояк — база стоимостью 270 млн рублей, добраться до которой можно только по воде или на снегоходе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!