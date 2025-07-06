06 июля 2025
05 июля 2025

Недалеко от Челябинска продают базу отдыха с личным пляжем за 50 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Базу с выходом к озеру продают под Челябинском
Базу с выходом к озеру продают под Челябинском Фото:

Вблизи Челябинска выставили на продажу действующую базу отдыха с собственным пляжем на берегу озера Касарги. Собственник назначил за него цену в 50 млн рублей. Соответствующее предложение размещено на сайте объявлений.

«Продам действующую базу отдыха на берегу озера Касарги, вблизи города (17 км) от поста ЧМЗ. В поселке есть школа, детский сад, сетевые магазины. Собственный выход на пляж», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что территория полностью огорожена забором, выполнена планировка участка. К объекту прилагаются все рекламные кабинеты и отчетность по заполняемости.

Ранее в Челябинской области на продажу уже выставлялись базы отдыха. Так, в районе нацпарка «Зюраткуль» предлагался объект с видом на горы за 18,9 млн рублей, а на озере Тургояк — база стоимостью 270 млн рублей, добраться до которой можно только по воде или на снегоходе.

Территория базы огорожена забором
Территория базы огорожена забором
Фото:

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Вблизи Челябинска выставили на продажу действующую базу отдыха с собственным пляжем на берегу озера Касарги. Собственник назначил за него цену в 50 млн рублей. Соответствующее предложение размещено на сайте объявлений. «Продам действующую базу отдыха на берегу озера Касарги, вблизи города (17 км) от поста ЧМЗ. В поселке есть школа, детский сад, сетевые магазины. Собственный выход на пляж», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что территория полностью огорожена забором, выполнена планировка участка. К объекту прилагаются все рекламные кабинеты и отчетность по заполняемости. Ранее в Челябинской области на продажу уже выставлялись базы отдыха. Так, в районе нацпарка «Зюраткуль» предлагался объект с видом на горы за 18,9 млн рублей, а на озере Тургояк — база стоимостью 270 млн рублей, добраться до которой можно только по воде или на снегоходе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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