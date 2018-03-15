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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Югры
10:58  15 марта 2018 0

В Югре незадачливые угонщики полкилометра толкали машину без аккумулятора. ФОТО

Угонщики очистили «Оку» от снега и долго пытались завести с «толкача»Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Конфузом обернулась попытка угнать «Оку» в Нягани — злоумышленники покусились на автомобиль, который оказался не на ходу. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Угонщиков нашли после заявления от владелицы машины — она сразу же рассказала полицейским, что автомобиль не использовался несколько месяцев, и в нем не было аккумулятора. Подозреваемых задержали почти сразу — ими оказались местные жители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.

Полицейские установили, что молодые люди заметили около одного из домов микрорайона Поселок автомобиль «Ока», который был занесен снегом. Ночью злоумышленники пришли к машине, очистили ее от снега, разбили окно и пытались завести. Когда задуманное не удалось, молодые люди решили толкать машину — они бросили ее через 400 метров.

Угонщики вскрыли машину, но не смогли ее завести
Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Возбуждено уголовное дело по статье «угон». Жителям Нягани грозит до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, ранее провалом закончилась очередная попытка угнать машину в Томской области. Мужчина трижды пытался похитить чужой автомобиль, и каждый раз неудачно — он покушался на машины без аккумулятора, без бензина, а во время последней попытки просто врезался в мусорный бак.

Антон Степыгин
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