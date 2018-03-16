Жителям Нижневартовска стало проще оплачивать услуги ЖКХ

Жителям Нижневартовска стала доступна новая услуга по коммунальным платежам. «Нижневартовская Энергосбытовая компания» (НЭСКО) предлагает горожанам дистанционно оплачивать счета за ЖКХ картами любых банков.
Для оплаты электроэнергии через Интернет потребителю нужно зайти на главную страницу сайта ООО «НЭСКО» и кликнуть на баннер «Оплата услуг ЖКХ». Переход по нему позволит воспользоваться системой приема платежей посредством электронного сервиса банка — партнера АО БАНК «Ермак». Чтобы получить информацию о задолженности или оплатить услуги, необходимо ввести лицевой счет абонента и дополнительную информацию (номер квартиры, фамилию).
Оплатить потребленную электроэнергию горожане также могут другими способами. Например, банковской картой в «личном кабинете» на сайте компании, в отделениях банков «Ермак», в филиале Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК «Открытие», филиале ПАО «Запсибкомбанк» в Нижневартовске, отделении № 5939 Сбербанка или АО КБ «Приобье». Помимо прочего, у потребителя есть возможность оплатить счета в отделениях почтовой связи города.