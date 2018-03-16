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16 марта 2018
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14:58  16 марта 2018 0

Жителям Нижневартовска стало проще оплачивать услуги ЖКХ

Клипарт. Хлеб и плата за электричество. Екатеринбург, пробки, тарифы, рубильник, плата за электричество, услуга жкх
Счета за электроэнергию можно погасить через ИнтернетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Нижневартовска стала доступна новая услуга по коммунальным платежам. «Нижневартовская Энергосбытовая компания» (НЭСКО) предлагает горожанам дистанционно оплачивать счета за ЖКХ картами любых банков.

Фото: пресс-служба ООО «НЭСКО»

Для оплаты электроэнергии через Интернет потребителю нужно зайти на главную страницу сайта ООО «НЭСКО» и кликнуть на баннер «Оплата услуг ЖКХ». Переход по нему позволит воспользоваться системой приема платежей посредством электронного сервиса банка — партнера АО БАНК «Ермак». Чтобы получить информацию о задолженности или оплатить услуги, необходимо ввести лицевой счет абонента и дополнительную информацию (номер квартиры, фамилию).

Оплатить потребленную электроэнергию горожане также могут другими способами. Например, банковской картой в «личном кабинете» на сайте компании, в отделениях банков «Ермак», в филиале Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК «Открытие», филиале ПАО «Запсибкомбанк» в Нижневартовске, отделении № 5939 Сбербанка или АО КБ «Приобье». Помимо прочего, у потребителя есть возможность оплатить счета в отделениях почтовой связи города.

Ксения Томашова
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