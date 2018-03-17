Уральская лыжница завоевала серебро Паралимпиады в гонке на 7,5 км для слабовидящих

Нижнетагильская лыжница Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Она показала время 22 мин. 55,6 секунд.
Первое место заняла белорусская спортсменка Светлана Саханенко. Бронзу завоевала австрийка Карина Эдлингер. Россиянка Марина Галицына финишировала четвертой, Екатерина Мошковская — шестой.
Напомним, что это уже не первая награда Лысовой на Паралимпиаде. До этого она взяла золотую медаль в биатлонной гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения, пишет Nation news.
На данный момент российские паралимпийцы завоевали 22 медали: восемь золотых, 10 серебряных, 4 бронзовых. Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане продлятся до 18 марта.