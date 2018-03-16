Нижнетагильская спортсменка принесла России восьмое золото на Паралимпиаде

Нижнетагильская биатлонистка Михалина Лысова принесла России восьмую золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчане. Спортсменка заняла первое место в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.
По информации «Федерального агентства новостей», Лысова финишировала с результатом 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха. По результатам гонки биалтонистка стала шестикратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Южной Корее это золото стало для уральской спортсменки вторым, сообщает RT.
Ранее «URA.RU» сообщало об успехе другой уроженки Свердловской области, Анны Милениной. Биатлонистка, завоевав золото, стала семикратной паралимпийской чемпионкой. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил российских спортсменов с победами на Паралимпиаде-2018. В частности, он отметил «целеустремленность, силу воли и настоящий спортивный характер» Михалины Лысовой, писало Nation News.