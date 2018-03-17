Ученые выяснили, что практически во всей бутилированной воде содержится пластик

10:37 17 марта 2018 0

Ученые нашли в воде больше всего полипропилена Фото: depositphotos.com © URA.RU

В среднем вода в пластиковой бутылке содержит 325 частиц микропластика на один литр. Об этом рассказали ученые из Университета штата Нью-Йорк в ходе исследования бутилированной воды на предмет посторонних включений.

Исследователи проверили 259 бутылок воды из девяти стран из Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Среди изучаемого материала были экземпляры известных мировых брендов. Химический анализ воды показал, что из всего изученного массива образцов только 17 не содержали следы микропластика, пишет РИА «Новости». В остальных ученые нашли порядка 10 тысяч частиц этого вещества на литр. Размер этих веществ варьировался в размере от 6 до 100 микрометров, что равняется толщине человеческого волоса.

В ходе исследования выяснилось, что основным веществом микропластика в воде оказался полипропилен, из которого изготавливаются крышки бутылок. Ранее глава контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал, как опознать бутилированную воду, опасную для здоровья, напоминает Nation News.