Российский посол сравнил расследование отравления Скрипаля с убийством Литвиненко

01:54 22 марта 2018 0

Власти Великобритании не раскрывают информацию о состоянии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Фото: depositphotos.com © URA.RU

Действия Британии в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в точности копируют их же расследование убийства экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. С таким заявлением выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

«Британцы полностью весь процесс засекретили. С 4 числа уже шестнадцать дней мы не имеем информации, где они [Сергей Скрипаль и его дочь Юлия] находятся, какое состояние. Мы не имеем возможности поговорить с врачами. Никто в Британии не видел их фотографий, и находятся ли они в Солсбери», — цитирует ТАСС Яковенко. По его мнению, подобная схема, которая использовалась в деле об убийстве Литвиненко, точно также осуществляется и сейчас. Он отметил, что британские власти отказываются сообщать о состоянии Скрипаля, ссылаясь на его гражданство.

Дипломат сожалеет, что какие-либо контакты с Foreign Office (Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании) ограничены. «Foreign Office практически избегает с нами контактов, старается замотать это дело, перебрасывая ниточку в сторону полиции» — сказал Яковенко, отметив, что и полиция не хочет поддерживать контакт с российской стороной.

Напомним, отец отравленного полонием-210 в Лондоне беглого бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко заявил, что его сына убил биохимик Алекс Гольдфарб, который являлся доверенным человеком олигарха Бориса Березовского. Подозрительную смерть Литвиненко власти Британии так же использовали для обвинений в сторону РФ. Они не предоставили никаких доказательств и засекретили обстоятельства расследования.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Они оба находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту и заявили о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает сове отношение к отравлению Скрипаля и его дочери, а также заявила что в течение недели вышлет 23 британских дипломатов из РФ.