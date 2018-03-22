21:29 22 марта 2018 0

Савченко обвиняют в подготовке к госперевороту и организации теракта Фото: Надежда Савченко, Facebook

Генпрокуратура Украины обнародовала кадры скрытой видеосъемки, которые станут основным доказательством в деле против депутата Верховной рады Надежды Савченко. На кадрах женщина, похожая на бывшую военнослужащую ВСУ, призывает устроить переворот, уничтожив высокопоставленных лиц Верховной Рады.

По данным украинского ведомства, запись, сделанная на территории воинской части в городе Хмельницкий, датируется 1 декабря 2017 года. Женщина, похожая на Савченко, в разговоре с руководителем «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном предлагает уничтожить президента Украины Петра Порошенко и других лиц украинского парламента, так как рассчитывать на поражение Порошенко на грядущих выборах слишком самонадеянно.

«Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день… Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше — их дома. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться», — говорит женщина на кадрах.

Этот ролик сегодня продемонстрировали в зале Верховной Рады. После этого со скандально известной летчицы сняли депутатскую неприкосновенность, сообщало «URA.RU». Затем Савченко предъявили обвинение, задержали и доставили в СБУ. Бывшую военнослужащую ВСУ обвиняют «в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР», напоминает сайт Vse42.ru.