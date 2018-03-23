10:41 23 марта 2018 0

Трубецкой обвинил подписчиков в потребительском отношении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в прямом эфире в трансляции в соцсетях ответил на вопросы подписчиков. Не обошлось без критики в адрес жителей, которых мэр обвинил в потребительском отношении.

В самом начале трансляции Андрей Трубецкой поблагодарил тех жителей Сургутского района, кто пришел 18 марта на избирательные участки. Мэр отметил, что по уровню явки район занял 11-е место из всех муниципалитетов ХМАО. Вопросы для прямого эфира собирались заранее, а также поступали уже во время трансляции. Жителей интересовало, когда снесут аварийное жилье и балки, построят новые соцобъекты — поликлиники, школы и детские сады. «Мы один из немногих муниципалитетов, кто полностью готов для строительства школ по концессии. Это очень сложный механизм в части строительства и выкупа, но мы нашли инвестора», — рассказал Андрей Трубецкой, отметив, что вопрос о выделении денег на строительство школы обсудят на ближайшем заседании Думы ХМАО в апреле.

Жители района спрашивали также об инвестиционной политике района, возможности обустроить велосипедные дорожки на федеральных трассах и доступности медицинской помощи. Андрей Трубецкой признался — в больницах не хватает специалистов, и он даже лично с этим столкнулся. «Это не мои полномочия, и, к несчастью, тоже как обычный гражданин две недели назад пытался записаться к терапевту. Было начало марта, а мне предложили запись аж на 18 апреля. На мой удивленный вопрос — я же помру, мне ответили — ни чем помочь не можем. Пришлось выздоравливать своими силами на ногах», — поделился мэр.

Один из вопросов Трубецкой жестко раскритиковал. Местная жительница потребовала ответить, почему не снесены балки, из которых всех переселили. Она настаивала, что не первый раз задает вопрос, что ей надоело смотреть на развалины, а в балки залазят дети, которые там курят и могут устроить пожар.

«Не могу скрыть своего отношения, когда вопросы задают в подобном требовательном тоне. Начну ответ со следующего — если вам надоело жить среди развалин, купите себе домик в райском уголке и наслаждайтесь райскими видами. Удивительное потребительство сложилось в нашем обществе. Мы выделили деньги на переселение из балков, хотя это в какой-то степени даже незаконно. Они переселились, но не удосужились убрать за собой свои развалины, и вот почему-то все считают, что это обязанность администрации: убирать балки, следить за детьми, которые там лазят и курят. Следите сами за своими детьми!» — отреагировал Трубецкой на претензии жительницы. Мэр при этом отметил, что власти района все-таки взяли на себя обязательства снести балки. На это выделено 30 млн рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургутского района Андрей Трубцкой первым из мэров ХМАО завел собственный видеоблог. У него несколько тысяч подписчков на всех площадках — прямой эфир, например, посмотрело порядка 4,5 тысяч человек.