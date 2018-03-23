В Югре будут судить банду хакера-налоговика

19:32 23 марта 2018 0

Банда хакеров присвоила себе 120 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, которые помогали местным бизнесменам уходить от налогов. Общий ущерб от действий киберпреступиков оценивается в 120 миллионов рублей.

Банда из четырех человек действовала в Югре с 2012 по 2016 годы. Один из участников являлся бывшим сотрудником налоговой службы. За щедрое вознаграждение группировка вносила данные об уплате налогов различными компаниями в базу налоговой инспекции. В действительности деньги оставались у недобросовестных бизнесменов, которые оплачивали из этих средств работу подсудимых.

«В результате преступной деятельности данной группы в бюджет РФ не поступили суммы фактически исчисленных налогов и сборов на общую сумму более 120 млн рублей. Кроме того, одним из обвиняемых незаконно полученные денежные средства от данной преступной деятельности были направлены на погашение кредитных обязательств на сумму более 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ХМАО.

В ведомстве уточнили, что подсудимые к началу судебного разбирательства уже погасили большую часть ущерба — 70 миллионов рублей. Несмотря на это, участники банды обвиняются сразу по четырем статья УК РФ, связанным с мошенничеством.