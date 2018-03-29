{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
07:11  29 марта 2018 0

Варнава рассказала о смерти родственников после трагедии в Кемерове

За два года артистка потеряла троих членов семьиФОТО: Екатерина Варнава/Instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась своими переживаниями, связанными с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Артистка призналась, что за последние два года ей самой пришлось пережить смерть родных.

Страшный пожар в Кемерове напомнил телезвезде, как страшно терять близких. За два года Варнава потеряла троих членов семьи: отца, родного брата и тетю. «Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт», — приводят слова Варнавы «Дни.ру».

Она призналась, что опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое испытывают семьи погибших. «Несмотря на все это, я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной. И нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль. Как сильно мне жаль», — добавила Варнава.

Напомним, пожар произошел 25 марта на четвертом этаже в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Российский лидер Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров