Варнава рассказала о смерти родственников после трагедии в Кемерове

07:11 29 марта 2018 0

За два года артистка потеряла троих членов семьи ФОТО: Екатерина Варнава/Instagram

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась своими переживаниями, связанными с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Артистка призналась, что за последние два года ей самой пришлось пережить смерть родных.

Страшный пожар в Кемерове напомнил телезвезде, как страшно терять близких. За два года Варнава потеряла троих членов семьи: отца, родного брата и тетю. «Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт», — приводят слова Варнавы «Дни.ру».

Она призналась, что опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое испытывают семьи погибших. «Несмотря на все это, я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной. И нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль. Как сильно мне жаль», — добавила Варнава.

Напомним, пожар произошел 25 марта на четвертом этаже в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Российский лидер Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура.