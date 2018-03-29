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Главные новости Курганской области
10:31  29 марта 2018 0

В Зауралье появилась компания, которая незаконно снимает пломбы с электросчетчиков

Верхняя Пышма. Клипарт, электричество, электросчетчик, показания счетчика
Снимать пломбу со счетчика могут только специалисты энергокомпании, с которой заключен договорФото: Нина Калинина © URA.RU

В Курганской области сотрудники компании ООО «Энерго Учет» убеждают жителей переносить счетчики на фасад дома. Затем снимают пломбы, установленные энергетиками.

Эти действия незаконны. Согласно действующему законодательству снимать пломбу с прибора учета могут только специалисты энергокомпании, с которой у потребителей заключен договор энергоснабжения. Для потребителей АО «ЭК „Восток“ — это компания АО „ЭК ‚Восток‘. Если же пломбу снимает кто-то другой, для граждан это все оборачивается начислением платы за безучетное потребление электрической энергии.

АО «ЭК «Восток» рекомендует при проведении ремонтных и иных работ, связанных с монтажом или демонтажом приборов учета электроэнергии, обращаться только к специалистам энергокомпании, с которой заключен договор энергоснабжения. Без их присутствия снимать пломбы с приборов учета незаконно.

По всем вопросам, связанным с ремонтными и иными работами по монтажу или демонтажу приборов учета, необходимо обращаться в ближайший офис «Энергосбыта» — филиала АО «ЭК «Восток».

Данил Бардин
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