В Зауралье появилась компания, которая незаконно снимает пломбы с электросчетчиков

В Курганской области сотрудники компании ООО «Энерго Учет» убеждают жителей переносить счетчики на фасад дома. Затем снимают пломбы, установленные энергетиками.
Эти действия незаконны. Согласно действующему законодательству снимать пломбу с прибора учета могут только специалисты энергокомпании, с которой у потребителей заключен договор энергоснабжения. Для потребителей АО «ЭК „Восток“ — это компания АО „ЭК ‚Восток‘. Если же пломбу снимает кто-то другой, для граждан это все оборачивается начислением платы за безучетное потребление электрической энергии.
АО «ЭК «Восток» рекомендует при проведении ремонтных и иных работ, связанных с монтажом или демонтажом приборов учета электроэнергии, обращаться только к специалистам энергокомпании, с которой заключен договор энергоснабжения. Без их присутствия снимать пломбы с приборов учета незаконно.
По всем вопросам, связанным с ремонтными и иными работами по монтажу или демонтажу приборов учета, необходимо обращаться в ближайший офис «Энергосбыта» — филиала АО «ЭК «Восток».