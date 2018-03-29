Студентов и преподавателей одного из корпусов Южно-Уральского государственного университета в Челябинске 29 марта, в четверг, эвакуировали по пожарной тревоге. Как сообщают «URA.RU» очевидцы и в пресс-центре ГУ МЧС по региону, тревога не была учебной.
«В правое крыло, если стоять лицом к главному корпусу, никого не впускали, в обычные двери вход по-прежнему. В холле были пожарные в полной экипировке, с дымозащитными масками, — рассказывает очевидец. — Говорят, замкнуло проводку и было задымление». По данным «URA.RU», в здании возникли неполадки с промышленным тепловентилятором.
К университету прибыло четыре пожарных машины. «Было короткое замыкание в подвале, — сообщили „URA.RU“ в пресс-центре ГУ МЧС по региону. — Эвакуировали 150 человек. Задымление не произошло. Учебный процесс возобновляется».
Напомним, что пожар в ТК «Зимняя вишня» привел к большому количеству жертв. Погибли 64 человека. По всей России, в том числе в Челябинске, проходят учения, поэтому и студенты ЮУрГУ решили, что тревога была учебной.