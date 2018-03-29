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Главные новости Челябинской области
12:07  29 марта 2018 0

В Челябинске загорелся главный вуз региона. ФОТО

Учебный процесс в ЮУрГУ был прерванФОТО: Вадим Ахметов

Студентов и преподавателей одного из корпусов Южно-Уральского государственного университета в Челябинске 29 марта, в четверг, эвакуировали по пожарной тревоге. Как сообщают «URA.RU» очевидцы и в пресс-центре ГУ МЧС по региону, тревога не была учебной.

«В правое крыло, если стоять лицом к главному корпусу, никого не впускали, в обычные двери вход по-прежнему. В холле были пожарные в полной экипировке, с дымозащитными масками, — рассказывает очевидец. — Говорят, замкнуло проводку и было задымление». По данным «URA.RU», в здании возникли неполадки с промышленным тепловентилятором.

К университету прибыло четыре пожарных машины. «Было короткое замыкание в подвале, — сообщили „URA.RU“ в пресс-центре ГУ МЧС по региону. — Эвакуировали 150 человек. Задымление не произошло. Учебный процесс возобновляется».

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Напомним, что пожар в ТК «Зимняя вишня» привел к большому количеству жертв. Погибли 64 человека. По всей России, в том числе в Челябинске, проходят учения, поэтому и студенты ЮУрГУ решили, что тревога была учебной.

Альбина Золотухина
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