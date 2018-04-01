Российские дипломаты, выдворенные из США и Великобритании, не смогут работать на Украине

01:05 01 апреля 2018 0

В СБУ считают, что высланные из США и Британии россияне имеют отношение к разведке Фото: Википедия

Сотрудники российских дипломатических представительств, выдворенные из США, не могут быть направлены для дальнейшей работы на Украине. Об этом заранее «позаботилась» Служба безопасности Украины, объявив российских дипломатов невъездными.

Ранее аналогичные меры СБУ приняла в отношении россиян, выдворенных из Великобритании. Как сообщает RT со ссылкой на официальное сообщение СБУ, дипломатов объявили «причастными к разведывательным службам России», а их деятельность — «несовместимой со статусом дипломата».

В соответствии с заявлением СБУ, 48 российским дипломатам из числа сотрудников посольства России США и 12 — из числа сотрудников представительства в Нью-Йорке, высланным еще 26 марта, в течение пяти лет запрещается въезд на территорию Украины, передает Nation News. Аналогичная мера была принята и в отношении 23 россиян, высланных из Великобритании.

Напомним, международная обстановка обострилась после того, как власти Великобритании обвинили Россию в отравлении проживавшего в Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно с выдворением 23 российских дипломатов, Лондон призвал другие страны мирового сообщества поступить аналогичным образом. В итоге Великобитанию поддержали США, Украина, Канада и более 10 стран Евросоюза. При этом прямых доказательств российского следа в деле Скрипаля до сих пор не предоставлено. Россия в ответ на недружественные шаги указанных государств предпринимает зеркальные меры. В частности, уже объявлено о высылке из России 50 британских дипломатов и закрытии американского консульства в Петербурге.