05:23 01 апреля 2018 0

По словам гроссмейстера, бойкот необходим как ответ на враждебные действия Кремля Фото: Гарри Каспаров, Facebook

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, ныне проживающий в США, призвал к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет уже летом в России. По словам активно занимающегося политикой шахматиста, бойкот должен стать ответом на «враждебные действия Москвы».

«Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов, — заявил Каспаров со страниц Frankfurter Allgemeine Zeitung. — Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть». К таким враждебным действиям гроссмейстер отнес политический скандал, связанный с отравлением в Лондоне экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «Газета.ру».

В то же время не менее известный экс-чемпион мира по шахматам, а ныне депутат Государственной думы Анатолий Карпов, комментируя слова своего бывшего соперника по международным турнирам, нашел причину столь резких выпадов в адрес России. По словам депутата, Гарри Кимович известен такими спонтанными решениями. Не стоит также забывать, что Каспаров сейчас проживает в Соединенных Штатах и «работает с той стороны», отмел депутат.

«Акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась, — приводит слова Карпова Nation News. — Желание отобрать у России право на проведение ЧМ-2018 было большое, сейчас начнут действовать по мелочам».

Отметим, несколько стран мира откликнулись на призывы британских политиков о бойкотировании ЧМ-2018. Между тем, это касается лишь официальных делегаций стран, а не национальных сборных, которые могут быть подвергнуты за подобные шаги серьезных санкций со стороны FIFA. Та же Великобритания, которая является инициатором скандала и больше всех заявляла о необходимости бойкотировать чемпионат, лишь понизила уровень делегации.