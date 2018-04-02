«Театр.doc» сообщил о внезапной смерти худрука Михаила Угарова

06:51 02 апреля 2018 0

Драматург скончался на 63-м году жизни ФОТО: Wikimedia Commons, Zimin.V.G.

На 63-м году жизни скончался известный российский драматург, основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы «Театр.doc» Михаил Угаров.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Режиссер Марина Разбежкина также сообщила на своей странице в социальной сети о смерти драматурга. По ее словам, причиной смерти Угарова стал внезапный сердечный приступ, пишет «Газета.ру».

Михаил Угаров был режиссером театра и кино, сценаристом, участником оргкомитета и одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», худруком «Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина». Угаров снял такие картины, как «Черчилль», «Любовь на районе» и «Братья Ч». Его спектакль под названием «Облом off» в 2013 был удостоен приза зрительских симпатий фестиваля «Золотая маска», а спектакль «Жизнь удалась» получил специальный приз жюри «Золотой маски».