Врач раскрыла, сколько кваса безопасно пить человеку

Безопасная норма потребления кваса, которая не только принесет пользу для здоровья, но и избежит перегрузку желудочно-кишечного тракта — это 200-400 миллилитров в день. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Маслова.
«Для здоровых взрослых допустимо потребление 200-400 миллилитров или 1-2 стаканов качественного домашнего или бочкового кваса в день. Это безопасная доза, чтобы получить пользу пробиотиков и не перегрузить ЖКТ», — отметила Маслова в интервью РИА Новости.
Если после употребления кваса возникает дискомфорт или боли в животе, это может быть сигналом о том, что употребленная доза была слишком велика. В таких случаях Маслова советует уменьшить количество потребляемого напитка.
Врач также предупредила о том, что квас следует пить после приема пищи, а не натощак, и избегать употребления ледяного напитка. Особое внимание Елена Маслова уделила магазинным «квасным напиткам», которые часто содержат избыток сахара и различные химические добавки. «Магазинные „квасные напитки“ стоит ограничить еще сильнее — до одного стакана, или вовсе избегать их из-за избытка сахара и химии», — рекомендует врач.
Ранее специалисты уже предупреждали, что магазинный квас часто содержит избыток сахара, подсластителей и консервантов, что может усиливать процессы брожения в желудке, способствовать набору веса и вызывать раздражение слизистой. Кроме того, некачественный или неправильно хранимый квас может привести к пищевым отравлениям, а напиток противопоказан детям до шести лет, людям с гипертонией и диабетом. Натуральный квас при умеренном употреблении, напротив, считается источником витаминов и антиоксидантов.
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