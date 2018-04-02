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Главные новости Югры
11:12  02 апреля 2018 0

В югорском правительстве нашли человека, который будет отвечать за межнациональную политику

Адресники. Ханты-Мансийск, правительство хмао
Его предшественник ушел работать советником вице-губернатораФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском правительстве нашли нового человека, который будет отвечать за все межнациональные вопросы региона. Начальником управления национальной политики в департаменте внутренней политики ХМАО назначен Сергей Пишуков. Об этом 2 апреля «URA.RU» сообщили в югорском департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, должность начальника управления освободилась после кадровых ротаций. Бывший куратор по вопросам национальностей Сергей Тимошков покинул место ради должности советника первого заместителя губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексея Шипилова.

Должность советника, в свою очередь, освободилась после ухода бывшего советника Шипилова Галины Липатовой. Она стала новым заместителем директора департамента общественных и внешних связей ХМАО.

Игорь Волосин
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