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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
16:18  09 ноября 2017 0

В окружении первого зама Комаровой — новый человек. Он будет предлагать политические решения

Комарова и родители инвалидов. Сургут, шипилов алексей
Заместитель губернатора Югры Алексей ШипиловФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском правительстве — кадровые перестановки. Куратор нацвопросов из департамента внутренней политики ХМАО Сергей Тимошков занял пост советника первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Об этом «URA.RU» сообщил источник в «Белом доме» Югры.

По словам собеседника, Тимошков знал о своем будущем повышении еще в прошлом месяце. Он получил ставку, на которой ранее находилась Галина Липатова. Бывшая советница замгубернатора, напомним, получила пост начальника управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей. Теперь чиновница официально отвечает за формирование проправительственной повестки в медиа.

Новоназначенный советник Алексея Шипилова, Сергей Тимошков
ФОТО: СОЦСЕТИ

Сам Сергей Тимошков подтвердил «URA.RU» информацию о назначении, однако более подробного комментария дать не смог, сославшись на объективные сложности при вступлении в новую должность.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, в качестве советника Шипилова Сергей Тимошков продолжит курировать направления, связанные с государственной национальной политикой (включая вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера). Также в его задачи включены отдельные направления внутренней политики.

«Имея опыт работы в указанных сферах с 2000 года, в том числе на высших должностях государственной гражданской и муниципальной службы, Сергей Тимошков сосредоточится на экспертном сопровождении данных направлений, разработке концептуальных», — сказано в сообщении департамента.

В правительстве Югры также добавили, что решение о преемнике Тимошкова на прежней должности будет принято в ближайшее время.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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