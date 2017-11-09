В югорском правительстве — кадровые перестановки. Куратор нацвопросов из департамента внутренней политики ХМАО Сергей Тимошков занял пост советника первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Об этом «URA.RU» сообщил источник в «Белом доме» Югры.
По словам собеседника, Тимошков знал о своем будущем повышении еще в прошлом месяце. Он получил ставку, на которой ранее находилась Галина Липатова. Бывшая советница замгубернатора, напомним, получила пост начальника управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей. Теперь чиновница официально отвечает за формирование проправительственной повестки в медиа.
Сам Сергей Тимошков подтвердил «URA.RU» информацию о назначении, однако более подробного комментария дать не смог, сославшись на объективные сложности при вступлении в новую должность.
Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, в качестве советника Шипилова Сергей Тимошков продолжит курировать направления, связанные с государственной национальной политикой (включая вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера). Также в его задачи включены отдельные направления внутренней политики.
«Имея опыт работы в указанных сферах с 2000 года, в том числе на высших должностях государственной гражданской и муниципальной службы, Сергей Тимошков сосредоточится на экспертном сопровождении данных направлений, разработке концептуальных», — сказано в сообщении департамента.
В правительстве Югры также добавили, что решение о преемнике Тимошкова на прежней должности будет принято в ближайшее время.