Загитова рассказала о своем парне

08:45 03 апреля 2018 0

Загитова уверена, что о личной жизни нужно думать уже после спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победительница Олимпийских игр в Пхенчхане, 15-летняя фигуристка Алина Загитова рассказала о своем молодом человеке. На вопросы о личной жизни спортсменка ответила в эфире японского телеканала.

Загитова сообщила журналистам, что у нее нет парня, а также отметила, что даже не задумывалась об этом, пишет Life.ru. «Во-первых, я маленькая, во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта», — пояснила фигуристка, подчеркнув, что сейчас можно общаться по-дружески и «ничего более».

Напомним, Загитова взяла золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Южной Корее, писала «Русская планета». Также девушка завоевала серебро в командном турнире.