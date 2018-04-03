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03 апреля 2018
02 апреля 2018
08:45  03 апреля 2018 0

Загитова рассказала о своем парне

Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, челябинск на коньках
Загитова уверена, что о личной жизни нужно думать уже после спортаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победительница Олимпийских игр в Пхенчхане, 15-летняя фигуристка Алина Загитова рассказала о своем молодом человеке. На вопросы о личной жизни спортсменка ответила в эфире японского телеканала.

Загитова сообщила журналистам, что у нее нет парня, а также отметила, что даже не задумывалась об этом, пишет Life.ru. «Во-первых, я маленькая, во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта», — пояснила фигуристка, подчеркнув, что сейчас можно общаться по-дружески и «ничего более».

Напомним, Загитова взяла золото в одиночном катании на Олимпийских играх в Южной Корее, писала «Русская планета». Также девушка завоевала серебро в командном турнире.

Валерия Романова
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