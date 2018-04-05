19:26 05 апреля 2018 7

По мнению Путина, госкомпании мешают бизнесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин заявил, что госструктуры и компании с госучастием занимают места малого и среднего бизнеса, монополизируют рынок. Об этом глава государства сказал во время заседания Госсовета.

«Что особо отмечу — государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки», — цитирует президента РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что идет процесс «картелизации» конкурентных сфер экономики. В результате «ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем», — добавил он,

Заседание Госсовета под председательством Владимира Путина проходит сегодня, 5 апреля, в Кремле. На нем обсуждаются вопросы приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране.