СМИ рассказали о водителе грузовика, протаранившем толпу в Германии

Возможно, за рулем находился психически больной немец
Возможно, толпу в Мюнстере протаранил психически неуравновешенный гражданин Германии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Известно, что ему было около 50 лет. В его доме сейчас проходят обыски, цитирует RT информацию Süddeutsche Zeitung. Ранее проходила информация о том, что в грузовике, который въехал в группу людей, был обнаружен подозрительный предмет.
Заявления о том, что ЧП является терактом, преждевременны, такое заявление сделали в местной полиции, сообщает Nation News. На данный момент известно о троих погибших, еще порядка 20 человек получили травмы.