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08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:36  08 апреля 2018 0

В квартире у протаранившего толпу в Германии мужчины нашли автомат Калашникова

Клипарт, нож, автомат калашникова, оружие
Силовики устанавливают, использовалось ли где-то оружие (фото из архива)Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

При обыске в квартире водителя, протаранившего на грузовике толпу в Мюнстере, полиция нашла автомат Калашникова. В самой машине также были обнаружены подозрительные находки.

В настоящее время полиция изучает найденное оружие, в том числе пытается установить, использовалось ли оно где-либо, сообщает «Газета.Ru». В грузовике также был найден подозрительный пакет, который специалисты решили уничтожить на месте происшествия, пишет Nation News.

Вечером субботы грузовик врезался в толпу отдыхающих в Мюнстере. Трое человек погибли, еще 50 пострадали. О водителе по данным СМИ известно, что это 48-летний гражданин Германии с психическими отклонениями. Что конкретно толкнуло его на поступок — устанавливается.

Игорь Чукреев
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