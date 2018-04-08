В квартире у протаранившего толпу в Германии мужчины нашли автомат Калашникова

10:36 08 апреля 2018 0

Силовики устанавливают, использовалось ли где-то оружие (фото из архива) Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

При обыске в квартире водителя, протаранившего на грузовике толпу в Мюнстере, полиция нашла автомат Калашникова. В самой машине также были обнаружены подозрительные находки.

В настоящее время полиция изучает найденное оружие, в том числе пытается установить, использовалось ли оно где-либо, сообщает «Газета.Ru». В грузовике также был найден подозрительный пакет, который специалисты решили уничтожить на месте происшествия, пишет Nation News.

Вечером субботы грузовик врезался в толпу отдыхающих в Мюнстере. Трое человек погибли, еще 50 пострадали. О водителе по данным СМИ известно, что это 48-летний гражданин Германии с психическими отклонениями. Что конкретно толкнуло его на поступок — устанавливается.