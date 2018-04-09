Россияне стали чаще гибнуть на дорогах из-за водителей-мигрантов

09:53 09 апреля 2018 2

В прошлом году в автомобильных авариях по вине мигрантов погибло 524 человека и было ранено 5,93 тысяч граждан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России назвал важной проблемой аварийность из-за нарушения ПДД водителями — гражданами стран СНГ. По данным центра, в прошлом году в ДТП по вине мигрантов погибло 524 человека и было ранено 5,93 тысяч граждан. Число происшествий увеличилось на 4,2%.

Проблема отмечалась и в отчете за 2016 год: в четырех из каждых пяти аварий участвовали водители, которые являются гражданами стран СНГ, передает «Коммерсант». Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин подчеркивает «фундаментальные различия» подготовки водителей в разных странах. «У нас даже при всех имеющихся проблемах все-таки подготовка профессиональная. Человек должен пройти курс в автошколе, сдать экзамен, потратив на это средства и время», — говорит Лыткин. Он добавляет, что «в некоторых странах СНГ весь процесс обучения, по сути, формальность, а права получают по договоренности».

С 1 июня 2017 года на территории России вступил в силу закон, запрещающий водителям-иностранцам, не имеющим российских водительских прав, работать по специальности. Для получения российских прав иностранные водители обязаны пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и «в городе»).