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01 июня 2017
31 мая 2017
05:56  01 июня 2017 0

В России с 1 июня вступил запрет на работу водителям без российских прав

Общественный транспорт Екатеринбурга, маршрутка, микроавтобус, общественный транспорт, дети
Иностранцы не смогут водить общественный транспорт без российских правФото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории России с 1 июня вступает в силу закон, запрещающий водителям-иностранцам, не имеющим российских водительских прав, работать по специальности. При этом контроль за выполнением новых правил полностью ложится на работодателей.

«Контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели. Для них вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тысяч рублей», — цитирует заявление ГИБДД «Газета.ру».

Вступление закона в силу предусматривает немедленное отстранение всех профессиональных водителей, имеющих только водительские удостоверения своих стран. При этом законодатели подчеркивают, что никакой отсрочки для получения российских документов иностранцам предоставляться не будет, сообщает ТАСС.

Согласно требованиям ГИБДД, для получения российских прав иностранные водители обязаны пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и «в городе»).

Сергей Макеев
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