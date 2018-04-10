Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалу «Доктор Хаус»

Министерство здравоохранения Украины посоветовало медикам повышать квалификацию и учить английский с помощью американских телесериалов «Доктор Хаус», «Клиника» и «Анатомия страсти». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.
«Просмотр сериалов может быть не только приятным времяпрепровождением, но и полезным форматом обучения», — пояснили в украинском минздраве. По мнению чиновников, герои иностранных сериалов не только используют разговорные фразы, но и применяют профессиональную терминологию, а также отвечают на запросы пациентов. В ведомстве также дали список рекомендованных к просмотру многосерийных фильмов — «Анатомия страсти», «Клиника», «Медсестра Джеки», «Части тела», «Доктор Мартин», «Доктор Хаус» и др., уточняет RT. В «Докторе Хаусе» команда медиков пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики, отметили в ведомстве. А культовый американский сериал «Скорая помощь» украинский Минздрав посчитал прекрасным сочетанием драматургии, комедии и экзистенциальных размышлений, пишет «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писало «URA.RU», Минздрав Украины назвал главные причины психических расстройств у жителей страны. По данным ведомства, в большинстве случаев проблемы у граждан связаны с употреблением алкоголя и наркотиков.