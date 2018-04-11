Тулеев не принял присягу при вступлении в новую должность

08:28 11 апреля 2018 0

Действия Тулеева изучит Генпрокуратура РФ Фото: Данил Айкин © URA.RU

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, возглавивший Совета народных депутатов региона, при вступлении в должность не принял присягу вопреки требованиям местного законодательства. Об этом «URA.RU» сообщил кемеровский общественник Максим Учватов, потребовавший от Генпрокуратуры РФ разобраться в ситуации и лишить Тулеева депутатского мандата.

Учватов напомнил, что в начале внеочередной сессии областного совета Кузбасса Тулееву был вручен мандат. В таких случаях народные избранники обязаны принести присягу согласно статье 41 п. 2 устава Кемеровской области. Тулеев не сделал этого даже после избрания на должность спикера областного парламента.

«Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на лишение Тулеева депутатского мандата», — пояснил Учватов в беседе с «URA.RU».

Ранее «URA.RU» подробно освещало ход внеочередной сессии парламента Кузбасса, в ходе которой Тулеев был избран на новый пост. За избрание экс-губернатора Кемеровской области на должность председателя Совета народных депутатов региона проголосовало 38 парламентариев из 39.