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11 апреля 2018
17:10  11 апреля 2018 1

Назван любимый смартфон россиян

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, два айфона, фон, смартфон, телефон, мобильный
Россияне предпочитают AppleФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
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Самыми популярными смартфонами у россиян в этом году стала продукция компании Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сайта бесплатных объявлений «Юла».

Согласно статистике покупок, совершенных с января по март 2018 года, топ-5 наиболее популярных марок мобильных телефонов составили Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia. Из «яблочных» смартфонов беспрецедентным спросом пользуется iPhone 5s (7,3 тыс. рублей), «серебро» у iPhone 6 (12,9 тыс. рублей), на третьем месте iPhone 5 (5,4 тыс. рублей). С начала года года цены на гаджеты снизились на 4%. Наиболее дорогой маркой стал iPhone X по цене 47 тыс. рублей, а самым дешевым оказалась Nokia 105 за 680 рублей.

Как ранее писало «URA.RU», в России запустили акцию по обмену старых iPhone на новые. Участникам платной «подписки» продавцы пообещали оперативно обновлять «яблочные гаджеты». Накануне европейские поставщики предупредили «Эльдорадо» и «М.Видео» о возможном повышении закупочных цен на бытовую технику и электронику из-за падения рубля, напоминает телеканал 360.

Наталья Михалева
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