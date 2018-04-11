Назван любимый смартфон россиян

17:10 11 апреля 2018 1

Россияне предпочитают Apple Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самыми популярными смартфонами у россиян в этом году стала продукция компании Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сайта бесплатных объявлений «Юла».

Согласно статистике покупок, совершенных с января по март 2018 года, топ-5 наиболее популярных марок мобильных телефонов составили Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia. Из «яблочных» смартфонов беспрецедентным спросом пользуется iPhone 5s (7,3 тыс. рублей), «серебро» у iPhone 6 (12,9 тыс. рублей), на третьем месте iPhone 5 (5,4 тыс. рублей). С начала года года цены на гаджеты снизились на 4%. Наиболее дорогой маркой стал iPhone X по цене 47 тыс. рублей, а самым дешевым оказалась Nokia 105 за 680 рублей.

Как ранее писало «URA.RU», в России запустили акцию по обмену старых iPhone на новые. Участникам платной «подписки» продавцы пообещали оперативно обновлять «яблочные гаджеты». Накануне европейские поставщики предупредили «Эльдорадо» и «М.Видео» о возможном повышении закупочных цен на бытовую технику и электронику из-за падения рубля, напоминает телеканал 360.